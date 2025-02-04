Жена разоблачила мужа в измене благодаря зеленой шерсти ее кота: что произошло (фото)

Женщина обратилась в Интернет с просьбой дать ей совет по уборке дома и узнала о романе своего избранника.

Женщина озадачила Сеть историей, как узнала об измене своего мужа. Ей не пришлось прибегать к крайностям, чтобы поймать с поличным и использовать фальшивый номер для переписки, как вот другая американка. Все началось с того, что она заметила, что разные предметы в их доме начали таинственно менять цвет.

"Все в моем доме становится зеленым", — невинно поделилась пользовательница Reddit в ветке "Советы по уборке", надеясь, что пользователи миллионного субресурса дадут ей совет.

Она объяснила, что впервые заметила, что шерсть ее кота приобрела зеленоватый оттенок, а затем увидела, что ее простыни, диван, зарядное устройство для телефона и стена также изменили оттенки.

Сначала она подумала, что это произошло из-за плесени или капсулы стирального порошка, но впоследствии проверила эти теории и решила, что они не могут быть причиной.

Озадаченная, женщина в конце концов опубликовала фотографии позеленевших вещей с кратким описанием своей дилеммы, надеясь, что кто-то сможет помочь ей найти виновника.

Шерсть кота стала зеленой / Фото: reddit

Вещи женщины приобрели зеленый оттенок / Фото: reddit

Другие пользователи предположили, что это могло быть вызвано попаданием кошек в таинственный зеленый материал, ее мебелью или даже медицинскими осложнениями.

Женщина отслеживала передвижение своих кошек, возила их к ветеринару, переставляла мебель, проверяла воду и кондиционер, просила кого-то проверить на наличие плесени, меняла постельное белье и даже консультировалась с врачом – безрезультатно.

Она заметила, что последние несколько месяцев вещи зеленели именно в ее спальне, но не могла понять, что происходит.

"Я должна выяснить, что это", — настаивала она, продолжая свое расследование.

Вещи женщины приобрели зеленый оттенок / Фото: reddit

Вещи женщины приобрели зеленый оттенок / Фото: reddit

В конце концов, случайное замечание пользовательницы Сети, сделанное в шутку, привело к неистовому откровению, разбившему ей сердце. Кто-то предположил, что изменение цвета могло быть вызвано новой парой джинсов Old Navy, потому что "они все пачкают". Однако женщина быстро отвергла это предположение, утверждая, что ни она, ни муж не носят джинсы.

"Представьте себе, как вы узнаете, что у него роман с какой-то женщиной, носящей джинсы Old Navy, от того, что кот позеленел!" – прокомментировал кто-то.

К сожалению, причудливый сценарий оказался правдой.

"Не хочу вас расстраивать, но... вы попали прямо в яблочко с этим комментарием", — ответила женщина.

Она объяснила, что "нервно смеялась" и проверила свой общий банковский счет на наличие покупок в Old Navy – признавшись, что после прочтения комментария у нее осталось "странное чувство".

"У меня уже были подозрения относительно возможной измены из-за многочисленных изменений в последнюю минуту и просто общие изменения в поведении. Кроме того, мой муж изменял и раньше, поэтому я всегда была немного озабочена", — поделилась она.

Затем она проверила телефон мужа и обнаружила "несколько сексуальных сообщений в Instagram от женщины, которая носит эти джинсы". Этого было достаточно.

"Так или иначе, я провела последнюю неделю у своих родителей со своим котом", – сообщила она читателям – с ограниченными подробностями о том, как развивалась вся ситуация. "Ему вручили документы".

Напомним, адвокат по разводам назвала профессии мужчин, которые больше всего и меньше изменяют женщинам. По словам эксперта, самую низкую склонность к изменам имеют представители трех отраслей.

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