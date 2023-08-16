Жена случайно узнала, что ее муж вступил в брак с другим любимым: чем все закончилось

В Великобритании мужчина обручился со своим любимым пока был в браке с женщиной.

Об этом пишет Nottinghamshire Live.

Маркус Уайлд, которого раньше звали Колином Парсонсом, но он сменил свое имя, был женат на Сьюзен, но они разорвали отношения. Пара официально не была разведена когда он обручился во второй раз.

Ранее Сьюзен подозревала, что ее муж может быть геем, и спорила с ним на этот счет. Мужчина отрицал это. Впрочем, позже 53-летний Уайльд подтвердил, что он гомосексуал, и покинул супружеский дом, сменив имя. Когда он вступил в брак со своим новым партнером, то объявил себя "холостым" — несмотря на то, что регистратор дал ему четкие предупреждения, что он мог совершить преступление, если информация была ошибочной.

Бывшая возлюбленная узнала о свадьбе экса, увидев их праздничные фотографии в социальных сетях. Выяснилось, что она пыталась связаться с Уайлдом для "быстрого развода", но ничего не получила в ответ.

Со своей стороны Уайлд утверждал, что его никогда не спрашивали о предыдущем браке или предыдущих именах, но суд услышал, что это был тщательный процесс, и людей несколько раз спрашивают о предыдущих браках.

Суд над мужчиной длится уже 18 месяцев. Сейчас он уже официально разведен со Сьюзен и находится в отношениях со своим мужем.

Он был напуган результатом своего дела, ему стыдно и неловко из-за произошедшего. За преступление двоеженства, в котором он признался ранее, ему назначены три месяца тюрьмы с отсрочкой на два года.

Напомним, женщина пришла на свадьбу своего экс-мужа и выступила с речью. После развода эксы не общались четыре года.

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