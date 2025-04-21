Жена сняла на видео секс мужа с любовницей и опубликовала его в Сети: чем это закончилось

Скрытая камера / © Freepik

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Женщину из Китая, установившую камеру наблюдения в доме любовницы своего мужа, а затем опубликовав видео их секса в Интернет, суд обязал удалить отснятый материал. Однако ее не обязали выплатить компенсацию любовнице.

Как пишет SCMP, дело, которое стало вирусным в социальных сетях, рассматривалось в окружном суде города Тенг.

В августе в 2023 году хозяйка по фамилии Ван нашла скрытую камеру в съемной квартире, в которой она жила с мужчиной по фамилии Ху. В то время Ху был мужем женщины по фамилии Ли.

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Ван обнаружила, что их интимные отношения записаны на камеру. Снятые кадры были сохранены на карте памяти и загружены в Интернет. Его пересматривали многократно.

Она узнала, что камеру установили Ли, ее сестра и брат.

В последующие месяцы Ли много раз делилась фотографиями и видеозаписями Ван в социальных сетях.

Когда Ван позвонила в полицию и офицеры попросили Ли удалить онлайн-контент, она отказалась это сделать.

Ван подала в суд на Ли и ее брата и сестру, требуя прекратить нарушать ее права на неприкосновенность личной жизни, репутацию и имидж. Ван также потребовала от них удалить весь письменный контент, фотографии и видео с ее изображением. Кроме того, она потребовала публичных извинений и выплат компенсации, чтобы покрыть ее моральные потери и судебные издержки.

Ли в ответ заявила, что жилье арендовал ее муж, поэтому для нее, как его жены, было разумно установить камеру наблюдения, чтобы обеспечить безопасность их ребенка.

Она сказала, что после того, как узнала о внебрачных связях мужа, она обнародовала видео в Интернет, чтобы остановить измену. Она считала, что ее поведение не было неподобающим.

Сестра и брат Ли утверждали, что они не нарушали права Ван, поэтому она не должна требовать от них компенсации.

Суд округа Тенг постановил, что действия Ли нарушили права Ван.

Хотя Ли стремилась защитить собственные интересы, ее действия пересекли правовой предел, поэтому она должна удалить все, что она опубликовала в Интернете о Ван.

Суд продолжал утверждать, что Ван изначально была неправа, вступив в связь с женатым Ху. То, что она сделала, нарушало общественный порядок, добрые обычаи и противоречило социалистическим ценностям.

Доказательств того, что Ван пострадала в результате серьезной психической травмы, не было, и суд не поддержал ее просьбу о прощении и компенсации от жены.

Дело стало темой для обсуждения в Интернете: «Это смешно для любовницы требовать моральной компенсации от жены», «Как жена могла подать в суд на мужа за измену, не имея записей с камер наблюдения?».

Напомним, блогерша раскрыла измену любимого благодаря отпечаткам пальцев. Она похвасталась, где их нашла и как отомстила.