Жена узнала о гибели мужа благодаря уведомлению от часов

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Женщина из Великобритании рассказала, как обычное сообщение на телефоне стало началом одного из самых страшных дней в ее жизни. Именно благодаря автоматическому извещению от смарт-часов она первой узнала, что с ее мужем произошла трагедия.

Как передает LADbible, в 2022 году Пола Овертон вернулась домой после работы и решила принять ванную. В тот вечер она не подозревала, что через несколько минут получит сообщение, которое навсегда изменит ее жизнь.

Ее муж Бен, на котором они поженились в 2019-м, возвращался домой на велосипеде после рабочего дня. По дороге он попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие. На тот момент Пола еще не знала, какими тяжелыми оказались последствия аварии.

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Первым сигналом стало автоматическое сообщение от приложения Garmin, которое было синхронизировано со смарт-часами мужчины. Система сообщила о зафиксированном инциденте и передала координаты места происшествия.

Функция экстренного оповещения Garmin автоматически посылает контактным лицам информацию о владельце устройства и его местонахождении, если часы фиксируют сильный удар или резкое движение, которое может свидетельствовать об аварии.

Получив сообщение, Пола сразу заподозрила самое хужее. Она позвонила по телефону 999, а примерно через час в ее дом приехали полицейские с трагическим известием. Бену было всего 29 лет. Он погиб в результате лобового столкновения с автомобилем на сельской дороге недалеко от Кроули.

Пола и Бен Овертоны

Пола вспоминает тот день в мельчайших деталях.

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«Это был обычный день. Бен поцеловал меня в лоб и пошел на работу. В течение дня он написал мне, чтобы сообщить, что забронировал отпуск на время моего дня рождения, чтобы мы могли отправиться на Кипр. Я заканчивала работу и возвращалась домой раньше него, поэтому пошла принять ванную. Я лежала в ванной, когда зазвонил мой телефон. Это было автоматическое сообщение, в котором говорилось: «Устройство Garmin Бенджамина Овертона зафиксировало инцидент». Потом мне предоставили координаты».

Женщина рассказала, что сразу почувствовала тревогу и решила проверить местонахождение мужчины через приложение Life360, которым они пользовались для взаимного отслеживания.

«Я подумала, что это очень странное сообщение, поэтому решила проверить приложение для отслеживания, которое мы использовали друг для друга, — Life 360. Я иногда проверяла его, чтобы знать, где он находится на пути домой, и чтобы приготовить ужин к его приходу, а также по соображениям безопасности. Обычно там отображалась карта, и на ней была маленькая отметка, где находился Бен. Я ожидала, что эта отметка будет двигаться, но она просто стояла неподвижно посреди дороги».

Увиденное лишь усилило ее беспокойство.

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«В моей голове начали пробегать все возможные сценарии: я думала, что его телефон мог выпасть из кармана или что он попал в ДТП. Я вышла из ванны, записала координаты и позвонила 999 — я была просто напугана. Я даже не знала, что думать. Я просто ходила по квартире туда-сюда, ожидая звонка, а потом, через 10 минут, мне перезвонили и сказали: «Мы можем подтвердить, что произошла авария». Я спросила: "Он жив?" А они ответили: «Пока что у нас нет такой информации».

Пола и Бен Овертоны

Ожидание новостей стало для женщины настоящим испытанием. Вскоре в ее дом прибыл полицейский.

«Приблизительно через час ко мне пришел полицейский, и я сразу поняла, что это нехорошие новости. Я сказала: «Он умер, не правда ли?», а он просто обнял меня».

Прошло четыре года, однако Пола до сих пор не получила всех ответов по поводу обстоятельств гибели мужчины. Проведение официального расследования смерти было разрешено только в феврале в 2026 году после того, как полиция и Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) пришли к выводу, что доказательств для привлечения водителя к уголовной ответственности недостаточно.

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Впрочем, такое решение не принесло женщине облегчение. Она убеждена, что ее муж двигался по своей полосе движения и не нарушал правила.

Несмотря на прекращение уголовного дела, Пола продолжила добиваться справедливости с помощью адвоката.

В результате удалось достичь договоренности со страховой компанией водителя о частичном признании ответственности.

По словам женщины, именно это помогло ей сделать важный шаг к внутреннему примирению с трагедией.

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«Услышав, что они признали частичную ответственность, я смогла в некотором роде двигаться дальше. Я думаю, что получила то завершение, которое мне было нужно, потому что в глубине души я уже поняла, что произошло», - добавила она.

Напомним, всплыли шокирующие детали ДТП на Караваевых дачах.

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