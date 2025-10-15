Жена узнала о второй семье мужа на похоронах свекра: чем это закончилось

Измена / © Credits

В Китае женщина разоблачила 16-летний роман своего мужа после того, как увидела его любовницу, одетую в траурную одежду на похоронах его отца, словно она была членом семьи.

Как пишет SCMP, женщина по фамилии Шань из провинции Шаньдун была замужем за Вангом в течение 19 лет. Неизвестно, есть ли у них дети.

В июне в 2022 году, после смерти свекра, Шань заметила незнакомую женщину среди людей, пришедших на похороны.

Женщина, которую идентифицировали как Вэнь, была в траурном наряде и представилась "невесткой", плакавшей у гроба свекра Шань, словно член семьи.

Когда Шань спросила мужа о Вэнь, его уклончивые ответы лишь усугубили ее подозрения. Она обратилась в суд, где разоблачила его тайную 16-летнюю интрижку.

Позднее расследование показало, что Ванг познакомился с Вэнь на третьем году своего брака с Шань. У них начался роман, приведший к рождению сына.

Ванг говорил жене, что был в отъезде на дальние расстояния, хотя на самом деле он жил с Вэнь в другом городе и спокойно воспитывал их общего ребенка.

Соседи рассказали, что хотя Ванг и Вэнь никогда не были официально в браке, они называли друг друга мужем и женой.

Однажды, когда Вэнь была госпитализирована, Ванг даже подписал ее согласие на операцию, представившись ее мужем.

В суде Ванг утверждал, что они с Вэнь никогда официально не регистрировали свой брак и "просто поддерживали друг друга".

Однако суд постановил, что Ванг фактически вступил в гражданский брак с Вэнь, состоя в законном браке с Шань, который является двоеженством. Он был приговорен к одному году заключения.

Ванг оспорил приговор, но его апелляция была отклонена.

В Китае двоеженство рассматривается как нарушение супружеской целостности и может привести к двум годам заключения. Законный муж может также требовать финансовой компенсации за эмоциональный и материальный ущерб во время бракоразводного процесса.

