Жена узнала об измене мужа по фото, которое он ей прислал: что там было

Женщина узнала про измену мужа благодаря одной детали на фото.

Пользовательница TikTok опубликовала видео, на котором рассказала, как разоблачила измену своего мужа.

Об этом пишет Mirror.

По словам девушки, ее муж уехал отдохнуть и развлечься в казино. Он снял гостиничный номер и отправил жене селфи из ванной.

"Мой муж послал мне фото, пытаясь выглядеть мыло в своем номере в казино, но я заметила некоторые странные вещи, теперь он одинок", – написала она

Жена сразу заметила на фото деталь, а точнее устройство, которое редко встретишь в гостиничных номерах – выпрямитель для волос, свидетельствующий о том, что он был не один в номере.

Некоторые пользователи TikTok также обратили внимание, что мужчина снял кольцо.

Фото: скриншот с видео

Напомним, считавшаяся мертвой женщина "ожила" в похоронном бюро.

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