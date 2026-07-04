Жена высосала яд кобры из руки мужа: чем все закончилось

Кобра / © livt.net

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В Китае женщина оказалась в больнице после попытки спасти мужа, высосав яд из места укуса кобры. Медики подчеркивают, что этот популярный кинематографический прием не только не помогает пострадавшему, но и может представлять серьезную угрозу для того, кто пытается оказать помощь.

Как сообщает издание SCMP, инцидент произошел в уезде Юаньян провинции Юньнань. Пожилой фермер работал в поле, когда кобра укусила его за палец руки.

Вскоре место укуса сильно разбухло, а мужчина начал жаловаться на головокружение и слабость. Увидев это, его жена, охваченная паникой, решила действовать так, как видела в фильмах и телесериалах: без средств защиты она высосала яд из раны.

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Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Однако через несколько часов симптомы появились уже у его жены. У нее начали неметь рот, язык, лицо и конечности. На следующий день женщина испытала сильную слабость, после чего родственники также доставили ее в медицинское учреждение.

Врачи установили, что оба пострадали от яда местного вида кобры. Супругам ввели противоядие и назначили необходимое лечение. Через несколько дней, когда их состояние стабилизировалось, мужа и жену выписали домой.

После этого случая медики в очередной раз напомнили, что высасывание змеиного яда является опасным мифом, не имеющим ничего общего с правильной первой помощью.

По словам врачей, слизистая оболочка полости рта содержит большое количество капилляров, через которые яд может быстро проникнуть в кровь человека, который пытается помочь пострадавшему. В результате спасатель также рискует получить серьезное отравление.

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Кроме того, медики объясняют, что змеиный яд почти мгновенно попадает в подкожные ткани или кровоток, тогда как сами места укусов обычно имеют вид небольших проколов. Из-за этого высосать яд практически невозможно.

Врачи также опровергли еще один распространенный миф – необходимость разрезать место укуса, чтобы выпустить кровь. Такой способ может привести к значительной кровопотере или инфицированию раны.

Не рекомендуют медики и другие популярные «народные» методы, в том числе прижигание места укуса огнем или прикладывание льда.

После укуса змеи следует как можно быстрее вызвать скорую помощь, максимально ограничить движения пострадавшего и обеспечить ему покой до прибытия медиков.

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Специалисты также советуют запомнить внешний вид пресмыкающегося - его окрас, рисунок на теле и форму головы. Если это безопасно, можно сделать фотографию змеи, чтобы врачи смогли быстрее определить ее вид и подобрать подходящее противоядие.

Напомним, мужчина "оздоравливался" ядом амазонской лягушки и скончался.

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