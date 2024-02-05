Жена заметила своего мужа на селфи, которое сделала за годы до их встречи: "Меня трясет"

Они познакомились спустя два года после этого фото.

Автор контента из Малайзии рассказала, как заметила своего мужа на фоне селфи, которое она сделала за годы до их встречи.

Дженн Чиа была ошеломлена, обнаружив своего партнера на снимке, сделанном в октябре в 2012 году – примерно за 11 лет до того, как пара поженилась, и за два года до того, как влюбленные впервые встретились.

"Меня все еще трясет, глядя на это", – призналась 32-летняя Чиа в Instagram в сообщении к фотографии 2012 года, на которой она изображена в театральном кафе с бокалом в руках.

Позади нее ее муж, 33-летний Джон Лидделл, певец и автор песен, выросший в Малайзии, который, кажется, стоит в очереди в кассу.

"Мы были в одном месте, но не знали о существовании друг друга", – пояснила Чиа.

Она отметила, что пара встретилась в декабре в 2014 году и поженилась в августе в 2023 году.

"Мы встретились в нужное время", – добавила она. "Если бы это было раньше, я не думаю, что отношения продолжались бы. Я была самовлюбленным монстром, неосознанной и наивной. Мне понадобился год путешествий и одиночества, чтобы задуматься и осознать свои ошибки. Тогда мы и встретились".

Поклонники блогерши просто не могли поверить в эту случайную встречу.

Невидимая теория струн!!!

Разве не приятно думать, что все это время была невидимая струна?

Мурашки по коже

Напомним, в Индии 103-летний мужчина женился на 49-летней. Для жениха это уже третий брак.

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