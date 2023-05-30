Жена заняла 2 место: разъяренный мужчина разбил корону победительницы конкурса красоты (видео)

Второго места, пожалуй, было мало для главного фаната этой конкурсантки.

С яростью в глазах и отчаянием в сердце расстроенный мужчина ворвался на сцену "конкурса красоты ЛГБТКИА+" в Бразилии, украл корону победительницы и швырнул ее на пол.

А все потому, что его любимая жена была удостоена награды за второе место. Об этом сообщает издание Globo.

Инцидент произошел на конкурсе "Мисс Гей Мату-Гросу-2023". В финале оказались конкурсантка из города Куяба Натали Беккер и представительница Варзеа-Гранди Эманнуэлли Белини.

Когда же ведущие объявили, что Беккер заняла второе место, ее партнер жестко прервал церемонию коронации победительницы.

Как только мерцающую тиару собирались одеть на голову Беллини, вспыльчивый мужчина выдернул ее и швырнул на пол сцены. Затем он поднял корону и снова швырнул ее, разбив приз на куски.

Скандальные кадры появились в Сети.

В результате охрана провела разгневанного болельщика за кулисы.

Напомним, мужчина развелся со своей женой после того, как застукал на измене с его отцом. Женщина не только сбежала со своим свекром-любовником но и шокировала бывшего новостью.

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