Жена заставила мужа пройти проверку на детекторе лжи: результат разрушил их брак

Женщина пришла в ужас, когда стала известна правда о том, чем занимался ее муж, после проверки на детекторе лжи.

В письме для Slate она объяснила, что замужем уже 16 лет, назвав себя "профессиональной женой" и уточнив, что у нее "нет детей".

Она сказала, что в начале их отношений все казалось идеальным, но потом ее мужа уволили с работы, поскольку компания столкнулась с финансовыми проблемами. В результате, по ее словам, поскольку она много зарабатывала, ему не пришлось возвращаться на работу, если он будет поддерживать дом на хорошем уровне.

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Он не нашел новую работу, но и не содержал дом в чистоте. Она объяснила: "Несколько лет спустя я сильно подозревала, что у него были романы, но он всегда это отрицал. У меня нет конкретных доказательств, но он делал много подозрительных вещей, например, скрывал многомесячные телефонные счета и посылал полуночные сообщения". Она сказала, что они не занимались сексом в течение пяти лет, поскольку она не полностью доверяла ему, а затем он с готовностью прошел две проверки на полиграфе, чтобы "спасти брак". "Он провалил тесты", – возмутилась она.

Женщина заявила, что больше не любит его, но он не ушел. Они спят в разных спальнях, и она даже сказала, что, если он признает свою измену, она постарается все наладить. Но "он заявляет, что тесты на детекторе лжи неправильны", вместо того, чтобы признать, что изменил.

Жена спросила совета, поскольку не знает, что ей делать дальше.

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Ответ был довольно резким. Мужчину назвали "ужасным", а женщине порекомендовали поговорить с адвокатом по бракоразводным процессам, сказав, что финансовые убытки того стоили, чтобы избавиться от него. Также ей сказали, что женщина испытывала "эмоциональную изоляцию", а ее муж использовал ее.

Говоря о точности тестов на полиграфе, BBC пояснила, что полиграфы предназначены для измерения телесных реакций, "таких как кровяное давление или потливость ладоней", чтобы определить, лжет или нет проверяемый человек. Если это делают специалисты в правильных условиях, точность может быть на уровне от 80 до 90%.

Напомним, мужчина нанял шпиона, чтобы проследить за невестой в отпуске с подругами. Стало известно, что он узнал.

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