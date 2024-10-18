Жена застукала мужа в постели с соседкой: ее реакция не на шутку разозлила любовников

Женщина рассказала, как узнала об измене мужа с их соседкой и как поступила, вызвав у них гнев.

В сообщении на Reddit она написала, что супружеская жизнь была "стрессовой" для пары, воспитывающей общего восьмилетнего сына, но считала, что они "справлялись с этим как команда", пока несколько недель назад "все не развалилось" после того, как она застукала его во время секса с их соседкой, которая тоже замужем.

Она поделилась, что они с соседями, которым она дала вымышленные имена Эмили и Дэйв, хорошо ладили, но не были "супер-близкими", и она считала, что их отношения были просто "дружественными". Она впервые заметила, что что-то пошло не так, когда ее муж стал "потаеннее" со своим телефоном, но отмахнулась от своего беспокойства как от "паранойи", потому что никогда не думала, что ее муж "сделает что-то подобное".

Она сказала: "Потом, однажды, все пошло кувырком. Мне пришлось неожиданно вернуться домой раньше с работы, потому что в школе нашего сына был перерыв на пол дня, о котором я забыла. Я зашла, и там, в нашей спальне, я увидела моего мужа и Эмили... вместе. В нашей кровати. Мне показалось, что мир остановился".

Избранник признался, что у него был роман с Эмили "в течение нескольких месяцев". Он умолял прощения и настаивал, что это был "глупый, импульсивный поступок", но женщина знала, что "не может оставаться с кем-то", кто предал бы ее доверие таким образом. Но ситуация приобрела еще более дикий поворот, когда женщина решила рассказать мужу Эмили, Дэйву, о случившемся. Несмотря на то, что это была их вина, любовники разозлились на женщину за то, что она поделилась их тайной, а Эмили даже обвинила ее в том, что она "разрушила ее жизнь".

Женщина написала: "И мой муж, и Эмили разозлились, когда узнали, что я рассказала Дэйву. Муж сказал, что я должна была оставить это между нами и решить это ради нашего сына. Эмили обзывала меня всяческими словами, говорила, что я не имела права рассказывать ее мужу и что я разрушила ее жизнь. Она даже утверждала, что это не было "серьезно" и что я все раздула из мухи слона".

Сейчас Дэйв рассматривает возможность развода с женой, и женщина уже подала на развод с мужем. Но она утверждает, что получает "много критики" от общих друзей, утверждающих, что она не должна была рассказывать Дэйву о том, что видела.

Комментаторы поста, однако, настаивают на том, что она, безусловно, поступила правильно. Один человек сказал: "Эмили не собиралась рассказывать мужу, и он имел право знать. Это было ваше право рассказать ему, поскольку она спала с вашим мужем". А еще один написал: "Вы все сделали правильно. Я сочувствую вашей боли. Ваш муж и его любовница должны признать это. Включая гнев. Они всегда жалеют, когда их ловят".

Напомним, известная писательница шокировала, что съела прах своего мужа после того, как узнала об изменах. Признание вдовы в мемуарах стали бестселлером.

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