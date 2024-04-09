Жена застукала своего мужа за поцелуем с мужчиной: она устроила ему "конфетти из мести"

Женщина рассказала, как отомстила своему любимому за измену с другим мужчиной.

Она опубликовала анонимное сообщение на Reddit, где поделилась, что была опустошена после того, как застукала избранника за поцелуем с мужчиной прямо у дома, в котором они жили вместе.

Но после того, как она поплакала и выплеснула всю грусть из себя, все, что она чувствовала – это злоба. И тогда она принялась планировать месть.

"Я ничего не сказала, когда мой муж зашел к нам домой, и продолжала молчать, пока полностью не переварила то, что увидела. После хандры и печали все, что у меня было – это злоба. Я преследовала их", — написала она.

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Следя за передвижением тайной пары, она сделала бесчисленное количество фотографий, чтобы использовать их в качестве доказательств, когда придет время. В конце концов это произошло однажды в рабочем офисе ее мужа, где она сделала противоречивый шаг.

"Я пошла на рабочее место моего мужа и просто принялась бросать их фотографии, как конфетти, и ушла", — продолжила она. "Моя сестра – би, и когда она услышала, что я сделала, она разозлилась на меня за то, что я разоблачила его так публично. Мы живем в достаточно консервативной стране, где только недавно легализовали ЛГБТК+ браки. Поэтому она сказала, что даже если я злюсь на него, я не должна использовать его идентичность, чтобы нанести ему вред".

Многие пользователи разделились во мнениях относительно драматической реакции женщины.

Они целовались на публике, поэтому им явно было плевать на конфиденциальность. И еще хуже, они целовались в месте, где вы, скорее всего, могли их увидеть

Рабочее место – не место для драм в отношениях

Ты бросаешь свои проблемы в лицо другим. Большинству людей было бы стыдно стать свидетелем этого. Прояви немного самоуважения и занимайся своими делами

В ответ на эти комментарии автор добавила: "Если бы он не был бисексуалом, и у меня был бы другой компромат на него, я бы непременно использовала это, чтобы разрушить его жизнь. Меня совершенно не беспокоит его благополучие".

Напомним, мужчина вернулся к любимой, которая отрезала ему пенис за измену с 15-летней племянницей. Пара уже ждет воссоединения.

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