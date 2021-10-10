Жена жаловалась на однообразный вид из окна: архитектор-самоучка построил вращающийся дом

Изобретатель из Боних построил вращающийся дом, чтобы порадовать жену.

В Боснии 72-летний Воин Кусич спроектировал и построил дом, вращающийся вокруг своей оси.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчина признался, что построил такой дом специально для своей жены, которая постоянно жаловалась на однообразные виды из окна. Из окон дома видно то поле, то реку и лес.

"Дом может сделать полный круг вокруг своей оси за 24 часа на самой малой скорости, а на самой большой — за 22 секунды", — рассказал Кусич.

Архитектор-самоучка сказал, что его вдохновили сербско-американские изобретатели Никола Тесла и Михаил Пупин.

На строительство человек потратил шесть лет. За это время он успел пережить сердечный приступ. Кусич в больнице просил медиков продлить его жизнь хотя бы на год: так как этот проект он держал в своей голове, и за него это не сделал бы никто.

По его словам, дом более устойчив к землетрясениям, чем неподвижные дома. Жена Кусича не захотела говорить с журналистами.

Напомним, что жителям Черткова Тернопольской удалось обновить старую "хрущевку" и сократить расходы на коммуналку.

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