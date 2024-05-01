Жена живет с картонной фигурой своего мужа: она шокировала, почему они не вместе (фото)

Женщина сохраняет картонную фигуру своего мужа в натуральную величину, потому что он отбывает 30-летний срок заключения.

Об этом говорится в шоу Love Don't Judge.

Джейд Чиппс познакомилась со своим мужем Крисом благодаря тюремной службы переписки. "Я видела шоу, где одна женщина рассказывала о том, как она познакомилась со своим мужем на странице друзей по переписке, и я решила проверить", – вспомнила она.

31-летняя американка увидела фотографию Криса и решила написать ему. "Мы переписывались, потом начали разговаривать по телефону, а потом я полетела и встретилась с ним лично, а остальное – это уже история", — объяснила женщина.

Джейд с мужем / Фото: скриншот с видео

Крис отбывает 31-летний срок заключения за кражу со взломом и кражу личных данных, и ему осталось провести за решеткой не менее 10 лет. Но он также имеет значительный доход от своей доли в казино и владеет домом, где сейчас живет Джейд.

Джейд Чиппс / Фото: скриншот с видео

Супруги никогда не проводили время вместе за пределами тюрьмы, и все, что у Джейд есть для того, чтобы составить себе компанию дома – это картонная фигура любимого в натуральную величину.

Джейд Чиппс / Фото: скриншот с видео

"Мой друг отредактировал его и надел в гавайскую рубашку, потому что у меня нет ни одного селфи Криса в полный рост без его тюремного наряда", – говорит Джейд. "Я одела его в гавайскую рубашку просто для смеха, а потом опубликовала это в TikTok. Это действительно стало вирусным – я получила много поддержки от других жен заключенных. Но издевательство и ненависть стали настолько сильными, что я удалила свой аккаунт. Когда Крис выйдет на свободу, он будет другим человеком. Он был в тюрьме так долго, что я волнуюсь, что он, возможно, зациклился, но он знает, что он хочет делать, когда выйдет на свободу. Он хочет оплодотворить меня сразу же".

Джейд Чиппс / Фото: скриншот с видео

Напомним, девушка вышла замуж за убийцу, отбывающего пожизненное заключение. Она убеждена, что однажды он выйдет на свободу.

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