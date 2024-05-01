Жена живет с картонной фигурой своего мужа: она шокировала, почему они не вместе (фото)

Он сидит в тюрьме с момента их знакомства.
Женщина сохраняет картонную фигуру своего мужа в натуральную величину, потому что он отбывает 30-летний срок заключения.
Об этом говорится в шоу Love Don't Judge.
Джейд Чиппс познакомилась со своим мужем Крисом благодаря тюремной службы переписки. "Я видела шоу, где одна женщина рассказывала о том, как она познакомилась со своим мужем на странице друзей по переписке, и я решила проверить", – вспомнила она.
31-летняя американка увидела фотографию Криса и решила написать ему. "Мы переписывались, потом начали разговаривать по телефону, а потом я полетела и встретилась с ним лично, а остальное – это уже история", — объяснила женщина.
Крис отбывает 31-летний срок заключения за кражу со взломом и кражу личных данных, и ему осталось провести за решеткой не менее 10 лет. Но он также имеет значительный доход от своей доли в казино и владеет домом, где сейчас живет Джейд.
Супруги никогда не проводили время вместе за пределами тюрьмы, и все, что у Джейд есть для того, чтобы составить себе компанию дома – это картонная фигура любимого в натуральную величину.
"Мой друг отредактировал его и надел в гавайскую рубашку, потому что у меня нет ни одного селфи Криса в полный рост без его тюремного наряда", – говорит Джейд. "Я одела его в гавайскую рубашку просто для смеха, а потом опубликовала это в TikTok. Это действительно стало вирусным – я получила много поддержки от других жен заключенных. Но издевательство и ненависть стали настолько сильными, что я удалила свой аккаунт. Когда Крис выйдет на свободу, он будет другим человеком. Он был в тюрьме так долго, что я волнуюсь, что он, возможно, зациклился, но он знает, что он хочет делать, когда выйдет на свободу. Он хочет оплодотворить меня сразу же".
Напомним, девушка вышла замуж за убийцу, отбывающего пожизненное заключение. Она убеждена, что однажды он выйдет на свободу.
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