Женатые свидетели на свадьбе – грех или норма?: священник ответил

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины прокомментировал распространенный предрассудок, что свидетели на свадьбе должны быть обязательно холостыми.

Можно ли брать за свидетелей на свадьбу женатых людей, Филюк рассказал в своем Instagram.

«Конечно, что могут быть. А чего не могут? Могут, если муж и жена — пусть идут за свидетелей. Но уж, если там молодая пара и хотят себе иметь дружбы, то женатых можно брать. Рекомендовано холостых. Но если пара там венчается или расписывается, за свидетелей можно брать мужа и жену, которые есть в паре. И это будет нормально», — говорит священник.

Отец предупредил, что иногда могут быть неудобные ситуации, если свидетели между собой неженаты и у них есть другие любимые. А гости нередко кричат «горько» не только женихам, но и свидетелям.

«Уже из разных пар, то уже нельзя. Вы знаете, как на свадьбу пели, „молод как месяц“. А если целуются там дружбы, дружки, ну то не может прелюбодействовать дружба с дружкой, если они из разных пар. Это уже не годится. Ну, все не надо такое делать. Но вообще-то можно. Пусть женятся, женятся, выходят замуж. И наполняют Украину детьми. Мало детей в Украине», — подытожил Филюк.

