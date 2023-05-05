Женатый директор школы закрутил бурный роман с мамой ученика: чем все закончилось

В Великобритании директор школы Ysgol Teilo Sant закрутил роман с мамой одного из учащихся.

Об этом пишет Wales Online.

Алед Рис частенько исчезал с рабочего места, чтобы развлечься и заняться сексом с женщиной, несмотря на то, что сам был женат. Сам мужчина говорил, что ходил в кооператив.

В романтических приключениях он признался и признал пять нарушений профессиональных стандартов во время слушаний на этой неделе.

"Я признаю свою вину. Вину беру на себя. Я не оправдал ожиданий, которые я возлагал на себя. Я сожалею о боли, которую причинил сотрудникам, ученикам, родителям, не говоря уже о моей семье", — извинился он.

Директор школы Алед Рис закрутил роман с мамой ученика / Фото: walesonline.co.uk

С тех пор Алед покинул свой пост в школе. На слушании рассказали, как Рис, возглавивший учебное заведение с января 2018 года, проводил "чрезмерное время вне школы" в период с сентября 2018-го по февраль 2020 года.

О романе директора и мамы ходили слухи:

"У нас не было доказательств романа, но ходили слухи, что он часто слонялся и оставался снаружи у ворот с матерью ученика. Персонал говорил об этом. Я видел, как он у ворот разговаривал с этой мамой".

А другой учитель сказал, что было "очевидно, что он уделял именно этой маме больше внимания, чем другим родителям".

Слушание продолжается.

Напомним, в США женщина приобрела дом мечты и была шокирована мерзкой находкой. Семья даже боится пользоваться ванной, потому что из унитаза может что-то вылезть.

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