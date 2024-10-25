Женатый мужчина подписался на модель OnlyFans: как пикантное развлечение закончилось судом (фото)

В Великобритании автор контента для взрослых едва избежала тюремного заключения после шантажа женатого мужчины.

Об этом пишет Daily Star.

Бетан Гай требовала сотни фунтов стерлингов от подписчика, подписавшегося на ее контент для взрослых, угрожая разоблачить его перед женой, если он не подчинится.

Находившийся в значительном стрессе пострадавший, боясь потерять свою семью, сначала заплатил 450 фунтов стерлингов (24000 грн), когда 29-летняя девушка выдвинула свои требования. Однако когда женщина попросила больше денег, он сообщил об инциденте в полицию.

Бетан Гай

Королевский суд Свиндона издал указ об анонимности, чтобы защитить личность жертвы. Модель была арестована и обвинена в шантаже, в котором она признала себя виновной в декабре в 2023 году – преступление, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 14 лет.

В феврале судья Джейсон Тейлор отложил вынесение приговора до августа в Королевском суде Свиндона при условии, что она не совершит новых правонарушений и сохранит свое рабочее место или, при необходимости, будет искать новую работу. Несмотря на ожидание приговора, Гай продолжала продвигать свой профиль OnlyFans, содержащий откровенные фотографии и видео, в социальных сетях.

Бетан Гай

Из-за судов приговор был вынесен только на прошлой неделе, 15 октября – два года лишения свободы условно с отсрочкой на два года. Ее также обязали отработать 225 часов неоплачиваемых общественных работ. Кроме того, Бетан должна пройти 12 сеансов психиатрического лечения и 15 дней реабилитационных мер со службой пробации. Также она должна выплатить потерпевшему 450 фунтов стерлингов компенсации по ставке 50 фунтов стерлингов в месяц.

В откровенном сообщении в Instagram в июле, еще до вынесения первого приговора, Гай назвала свое преступление "ошибкой и глупостью". Она прокомментировала: "Если бы я могла вернуться в тот момент, когда это произошло, я бы вернулась, потому что, честно говоря, это была просто ошибка, но это маленькое заблуждение сейчас стоит мне столько боли и страха, что я даже не могу объяснить. Если бы я могла дать кому-нибудь совет, я бы сказала: "Не думайте, что вы неприкосновенны, потому что однажды что-то вас догонит".

Напомним, директор школы занимался сексом с коллегой в шкафу для метел. Также он был обвинен в мастурбации на территории учебного заведения.

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