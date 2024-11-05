Женатый мужчина завел 4 любовниц: все они жили в одном комплексе, не зная друг о друге

После вызова полиции его законная жена и любовницы все узнали.

В Китае женатый мужчина умудрялся поддерживать отношения с четырьмя другими женщинами, проживавшими в одном жилом комплексе. Примечательно, что одна из этих женщин даже жила в том же доме, что и его жена.

Об этом пишет SCMP.

Эта тайная связь длилась более четырех лет, и ни одна из женщин не знала о существовании другой.

Мужчина, известный под псевдонимом Сяоцзюнь, возраст которого не разглашается, происходит из провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Он вырос в финансово неблагополучной семье и бросил среднюю школу. Однако он создал образ "богача во втором поколении" и успешно сватался к жене Сяоцзя.

Несмотря на то, что мать работала банщицей, а отец подрабатывал на строительстве, Сяоцзюнь утверждал, что его родители были успешными бизнесменами и часто покупали поддельные предметы роскоши в Интернете как подарки для своей будущей жены.

Вскоре после того, как Сяоцзя забеременела, они зарегистрировали свой брак.

Узнав о реальном финансовом положении Сяоцзюня, Сяоцзя решила не разводиться с ним; она решила воспитывать их ребенка сама и в конце концов выгнала его из их дома.

Спустя всего неделю после переезда Сяоцзюнь познакомился в онлайн-игре с другой женщиной, Сяохон, и быстро применил похожую тактику, чтобы завоевать ее доверие и расположение. Под предлогом ремонта их будущего дома он убедил ее одолжить ему 140 000 юаней (19 700 долларов США), которые он полностью потратил на поддержание своего богатого имиджа.

Он даже арендовал квартиру в том же доме, что и его жена, с которой он расстался, и начал сожительствовать с Сяохон после того, как она забеременела.

Шокирует то, что, несмотря на разрыв отношений с женой и новую любовницу, он продолжал участвовать в подобных схемах с тремя другими женщинами в том же жилом комплексе: студентками Сяоминь и Сяосинь, а также медсестрой Сяолан. Он обманул их на 15 000 юаней (2100 долларов США), 10 000 юаней и 8 000 юаней соответственно.

В апреле в прошлом году, когда Сяосинь срочно нужно было заплатить за обучение и она попросила его вернуть 10 000 юаней, Сяоцзюнь в ответ арендовал роскошный автомобиль, чтобы встретиться с ней, передал черный пластиковый пакет и заявил, что в нем 100 000 юаней. Он приказал ей не открывать сумку, заявив, что она для "важного дела".

Через месяц, чувствуя, что Сяоцзюнь все больше пренебрегает ею, игнорируя ее сообщения, Сяосинь открыла сумку и обнаружила, что она наполнена тренировочными наличными, которые работники банка используют для пересчета банкнот.

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Шокированная и взбешенная, она сообщила об этом в полицию, которая впоследствии задержала Сяоцзюнь. По иронии судьбы, только после звонков от правоохранителей его законная жена и Сяохон, гулявшие с детьми в жилом квартале, поняли, что у них один и тот же муж.

Остается непонятным, как Сяоцзюнь удавалось жонглировать несколькими отношениями и не быть пойманным.

Недавно Народная прокуратура района Фенгман города Цзилинь приговорила Сяоцзюня к девяти годам и шести месяцам заключения и оштрафовала его на 120 000 юаней за мошенничество, двоеженство и воровство.

В общей сложности 280 000 юаней его незаконных доходов были конфискованы и возвращены потерпевшим.

Напомним, муж тайно от жены воспользовался услугой суррогатной матери. Однажды жена вернулась с работы и увидела дома незнакомую женщину с младенцем на руках.

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