Жених бросил любимую в день свадьбы: поступок девушки шокировал всю страну (фото)

Девушка рассказала, что сделала все из уважения к себе.

В Великобритании жених покинул свою возлюбленную в день их свадьбы. Он ничего не объяснил женщине и просто исчез, однако британка решила не отменять свадьбу и продолжила празднование в кругу семьи.

Об этом пишет mirror.co.uk.

27-летняя Кейли Стед узнала, что на самом деле не выйдет замуж, когда ее жених таинственно исчез утром в день свадьбы. Пара, обрученная с августа 2020 года, должна была связать себя узами брака в отеле Oxwich Bay в Говере, Суонси, Уэльс. Однако, когда Кейли делали макияж, она узнала, что ее любимый загадочно исчез.

Кейли рассказала, что она не понимает поступка бывшего возлюбленного. / Фото: mirror.co.uk

"Мы пытались связаться с ним, но я не получила от него никакого ответа, никакой причины. Я не получила никакого объяснения. Это был абсолютный шок, у меня не было никаких признаков того, что он собирается это сделать, но видя, что мои девочки также расстроены, я захотела сменить этот день. Я не хотела запоминать этот день как сплошную грусть", — вспоминает преданная невеста.

Кейли говорит, что до последнего верила, что ее возлюбленный придет на церемонию, но этого так и не случилось. После этого женщина решила не расстраиваться и приняла решение продлить празднование. Кейли объяснила, что сделала это из уважения к себе и гостям.

Девушка решила продлить свадьбу после того, как ее бросил любимый. / Фото: mirror.co.uk

В свой знаменательный день Кейли вошла на вечеринку, подпевая "Good as Hell" вместе с подругами, отломила верхний ярус свадебного торта и провела свой первый танец со своими братьями, Крэйгом, 47 лет, Мэтью, 46 лет, Гэри, 46 лет, и еще одним Крейгом, 43 года, а также со своим отцом, 71-летним Брайаном.

"Я потратила все эти деньги, я с нетерпением ждала еды, танца с моим папой, времяпрепровождения с моей семьей, так почему бы и нет?", — говорит Кейли.

Дружки невесты Кейли позвонили дружбам и сказали им, чтобы они направлялись к месту проведения свадьбы, где они продолжат празднование, независимо от того, появится ли жених.

Обе стороны вместе направились в свадебный зал и рассказали гостям о случившемся, а затем попросили их выйти в сад, чтобы встретить Кейли.

Женщина объяснила, что продолжила свадьбу из-за уважения к себе. / Фото: mirror.co.uk

Напомним, жених разоблачил свою жену на измене с их свидетелем. Муж отомстил своей неверной любимой и лучшему другу, унизив их прямо во время свадьбы.

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