Жених довел до слез любимую и гостей свадьбы, встав с инвалидной коляски для первого танца

Передвигающийся на инвалидной коляске жених ошеломил гостей на свадьбе, когда смог встать на свой первый танец с невестой после года физиотерапии.

49-летний Барри Макдауелл и его 36-летняя новоиспеченная жена Эмма оба больны рассеянным склерозом.

Они встретились на платформе поддержки и сблизились из-за схожего чувства юмора. В 2021 году отец троих детей Барри, пользующийся инвалидной коляской с 2018 года, сделал предложение и пара начала планировать свой большой день.

Супруги страдают рассеянным склерозом / Фото: mirror.co.uk

Решив встать на первый танец, Барри начал физиотерапию, чтобы научиться стоять, чтобы он и Эмма могли танцевать.

Когда заиграл микс Thinking Out Loud Эда Ширана и Shut Up And Dance Walk the Moon, он шокировал всех, когда встал.

Жених впервые встал с инвалидной коляски на своей свадьбе / Фото: mirror.co.uk

Ему удалось продолжать стоять на своих двух ногах весь танец продолжительностью 90 секунд, побив свой рекорд.

Барри сказал: "Танец был потрясающим. У меня две с половиной недели после свадьбы болели ноги, но оно того стоит, конечно. Теперь каждый день я в наушниках, сижу и смотрю наше свадебное видео. Мне это нравится, я просто не могу прекратить смотреть".

Пара поделилась, что все собравшиеся плакали.

Со своей стороны, Эмма добавила: "Было прекрасно танцевать с ним, хотя все это время я беспокоилась, что он собирается ударить меня головой. Поэтому мне всегда приходилось толкать его, потому что в начале он не мог двигаться самостоятельно. Следовательно, этот танец был другим типом близости. До этого я даже не знала, что он выше меня. Я хочу сделать это снова".

Мужчина смог встать после года физиотерапии / Фото: mirror.co.uk

В Барри был диагностирован рецидивно-ремитирующий рассеянный склероз (RRMS) в 2015 году — после более чем десяти лет ожидания диагноза. Он не мог получить правильное лечение в течение длительного времени, а это означало, что состояние стало более тяжелым, что привело к тому, что он стал зависимым от инвалидного кресла.

У Эммы такое состояние после того, как ей поставили диагноз после приступа менингита в возрасте 29 лет.

Но из-за быстрого диагноза в 2016 году ее можно было лечить раньше, поэтому она может ходить, хотя страдает рядом заболеваний.

