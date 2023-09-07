Жених и невеста не смогли попасть на собственную свадьбу мечты: что произошло (фото)

Они отменили праздник за несколько дней до церемонии.

Британская пара, 28-летняя Шеннон Уильямс и 33-летний Стюарт Мартин, перенесла свадьбу своей мечты на Кипре после того, как их рейс на средиземноморский остров был отменен.

Об этом сообщает Kennedy News and Media.

"Я совсем опустошена. Это было травматично. Я до сих пор не могу в это поверить. Я просто сошла с ума", — призналась невеста.

Пара, двое их детей и участники свадебной вечеринки должны были вылететь рейсом Jet2.com Limited 28 августа, но их рейс несколько раз задерживался из-за "хаоса воздушного движения", прежде чем в конце концов был отменен.

Шэннон и Стюарт с семьей / Фото: Kennedy News and Media

Это означало, что они застряли в аэропорту Бирмингема в Великобритании, пока гости ждали их на пляже Сиренс перед свадьбой 31 августа.

"Люди жаловались, что не могут уехать в отпуск и никто не понимал, что для меня это больше, чем просто отпуск. Это была моя свадьба, на которую я не смогла попасть", — поделилась Шеннон.

Уильямс и Мартин сохраняли оптимизм, надеясь успеть на следующий рейс, но, к сожалению, рейсов на Кипр не было до их свадьбы.

"Я постоянно думала: "Что мне делать? Моя свадьба в четверг. У меня уже есть 30 друзей и родственников". Они сказали: "Мы ничего не можем сделать". До пятницы рейсов не будет. Я не могу выйти замуж в субботу, а в воскресенье люди разъезжаются домой, поэтому мне просто пришлось отложить свадьбу", — вспомнила женщина.

Шеннон Уильямс и Стюарт Мартин / Фото: Kennedy News and Media

Уильямс и Мартин перенесли праздник на июнь 2024 года, ожидая меньше блеска и гламура, чем они предполагали сначала.

Пара, которая вместе уже 13 лет, смогла перенести свадебный платеж на новую дату, но, по их словам, все равно потеряла большую сумму денег.

Уильямс утверждает, что она заплатила более 300 долларов за наращивание волос, почти 200 долларов за ногтевой сервис для себя и дочери, 250 долларов за судебные издержки и расходы на автобус, видеооператора, саксофониста и зеркало для селфи.

Шеннон Уильямс и Стюарт Мартин / Фото: Kennedy News and Media

"Я потеряла деньги на платья подружек невесты и детские наряды, которые им не подойдут в следующем году", — поделилась Уильямс. "Всё зря".

Со своей стороны, авиакомпания заявила, что "сделала все, что могла", чтобы помочь паре, в частности, предложила возврат средств и места на следующий доступный рейс. Но ни один из вариантов не позволил бы семье добраться до Кипра вовремя.

Они решили принять возмещение и использовать его на семейный отдых, чтобы подбодрить своих двоих детей.

Пара с детьми / Фото: Kennedy News and Media

Напомним, влюбленные устроили импровизированную свадьбу в больнице за несколько дней до смерти жениха. Он четыре года боролся с раком.

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