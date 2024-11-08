Жених и невеста позволили гостям свадьбы выбрать для них общую супружескую фамилию

Жених и невеста решили разрешить гостям свадьбы выбрать их супружескую фамилию – и незнакомцам в Интернете это так понравилось, что они даже написали об этом песни.

Даниэль Бонадона и Джейкоб Бартлбос очень привязаны к своим фамилиям и не могут решить, как они хотят называться, когда поженятся.

В прошлом месяце Бонадона сообщила в TikTok, что пара рассматривает возможность переносить свои фамилии через дефис, и что людям понравилось это прозвище, заставляющее язык ломаться.

"Люди сходят с ума от мысли, что нас могут назвать Бонадона-Бартлбос", — сказала она в следующем видео, поделившись фамилией, которая больше похожа на лепет, чем на настоящее имя.

"Я даже не знаю, смогут ли люди произнести эту фамилию", — отметила она в другом видео.

Не имея возможности принять решение самостоятельно, неуверенная пара решила разрешить гостям свадьбы проголосовать за то, стоит ли им писать свои имена через дефис, когда они будут проводить церемонию в феврале.

"Дело в том, что нам обоим очень нравятся наши фамилии", – пояснила она. "Никто из нас не хочет отказываться от своей фамилии, поэтому да, мы просто проголосуем за нее среди наших гостей".

Невеста объяснила, что не хочет отказываться от своей фамилии, но не прочь добавить к ней фамилию жениха.

"Меня всю жизнь называли "Бонадона", все называют меня "Бона" или "Бонадона", — пояснила она в видео." И это почти как изменить свое имя очень странным образом, будто я не могу представить себе, что не имею официальное имя "Бонадона", но я была бы счастлива включить или добавить его фамилию".

Она также отметила, что в то время как некоторые люди беспокоятся о своих будущих детях, пара не может иметь детей.

"Это не проблема. Вам не нужно беспокоиться о маленьких Бонадонах-Бартлбосах, которые бегают по миру", — сказала она.

С момента публикации оригинального видео она показала, что полюбила "веселую и глуповатую" фамилию через дефис и надеется, что ее близкие проголосуют за нее. Ее жених также болеет за это сочетание – это была его идея.

Но пара – не единственные, кто полюбил эту уникальную фамилию. Незнакомцы в Интернете выразили свою благодарность за дефис вирусной глуповатой песней, крутым танцем и тысячами комментариев в их поддержку. А приют для животных в Грузии даже назвал их двойной фамилией кота. Так что независимо от того, решила пара или нет, Интернет, кажется, отдал свой голос – это отличная фамилия.

Напомним, мужчина пригрозил разводом из-за реакции жены на его сюрприз. Она не оценила презент.

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