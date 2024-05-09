Жених и невеста шокировали 15 "агрессивными" правилами для гостей свадьбы: список (фото)

Список вызвал возмущение в Сети – пользователи заявили, что не пошли бы на такую свадьбу.

Пара, которая собирается жениться, опубликовала список из 15 странных правил для гостей своей свадьбы.

В посте, опубликованном на Reddit, пользователь раскрыл строгие указания, установленные для великого дня, попросив семью и друзей "проявлять благоразумие во время употребления алкоголя", воздержаться от "перестановки мест" и не делать "личных объявлений".

Правила, аккуратно написанные в приглашениях на черном фоне с пузырьками шампанского, предписывали участникам использовать специальный хештег, когда они будут делиться фотографиями в Сети и просили их держаться подальше от фотографов.

Полный список правил:

Это важный день для [имя размыто] и [имя размыто], а не ваш. Не мешайте фотографам на их пути. Наряд должен быть ЧЕРНЫМ и/или ЗОЛОТЫМ, а не синим, красным, зеленым и точно НЕ БЕЛЫМ. Не переставляйте места, у нас есть план рассадки не просто так. Если вы не потратили денег на свадьбу, держите свои "хотел бы", "должен бы", "мог бы" при себе. Ваше мнение не суть важно. Знайте меру, когда пьете. Никаких громких объявлений или предложений руки и сердца. Если вы не выдерживаете или вам не нравится играющая музыка, просто уходите домой. Это праздник, а не похороны. Это событие типа "На смену 99-му и 2000-му", поэтому будет много тверка. Используйте #[размытый] при публикации фотографий. Не сидеть всю ночь. Никаких спиртных напитков на улице. Если вас поймают, вы будете выведены. Вернитесь к правилу №1. Жених и невеста сказали то, что сказали! Сделайте громкость на максимум!

15 правил для гостей свадьбы / Фото: reddit

Реагируя на этот список, другие пользователи Reddit раскритиковали пару и настаивали на том, что они отклонили бы приглашение:

Честно говоря, дресс-кода достаточно, чтобы я вежливо отказался

Я не против предложений о коктейльном платье и тому подобного. Но как гость я не буду покупать новый свадебный гардероб. Особенно, если я никогда не ношу один из двух разрешенных цветов.

Это безумие. Если ваши гости настолько отстойны, что их приходится просить не одевать белое или делать предложение, возможно, вам нужны лучшие друзья. Выбор напитков/музыки должен быть уведомлен продавцами и персоналом, и они должны его выполнять.

Но ведь это ваши гости – может, не стоит делать им замечания, как непослушным детям, перед тем, как они совершили преступление, угрожающее жизни? Не дай Бог, заиграет не та песня или кто-то сядет не на то место, которое назначили

Долбанные снобистские идиоты! Моя подруга не идет на свадьбу своего внука, потому что одно из правил – все женщины должны быть в платьях и на каблуках. Ей 68 и она сильно повредила ногу 4 месяца назад, но они не сделают для нее исключение

Другие пользователи объяснили, что, хотя ни одно из требований не было особенно необоснованным, именно агрессивный характер формулировок в списке вызвал возмущение.

Почему люди делают вид, что это не написано как можно грубее? В основном проблема не в самих правилах, а в том, как они написаны

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь правила для своей свадьбы, но они просто сформулированы таким агрессивным способом, что это странно

Напомним, 27-летняя женщина, которая собиралась выйти замуж, узнала, что биологически она мужчина. Врачи обнаружили у нее редкое заболевание, при котором ее половые хромосомы мужские, а гормональный фон – женский.

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