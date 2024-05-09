Жених и невеста шокировали 15 "агрессивными" правилами для гостей свадьбы: список (фото)

Список вызвал возмущение в Сети – пользователи заявили, что не пошли бы на такую свадьбу.
Пара, которая собирается жениться, опубликовала список из 15 странных правил для гостей своей свадьбы.
В посте, опубликованном на Reddit, пользователь раскрыл строгие указания, установленные для великого дня, попросив семью и друзей "проявлять благоразумие во время употребления алкоголя", воздержаться от "перестановки мест" и не делать "личных объявлений".
Правила, аккуратно написанные в приглашениях на черном фоне с пузырьками шампанского, предписывали участникам использовать специальный хештег, когда они будут делиться фотографиями в Сети и просили их держаться подальше от фотографов.
Полный список правил:
- Это важный день для [имя размыто] и [имя размыто], а не ваш.
- Не мешайте фотографам на их пути.
- Наряд должен быть ЧЕРНЫМ и/или ЗОЛОТЫМ, а не синим, красным, зеленым и точно НЕ БЕЛЫМ.
- Не переставляйте места, у нас есть план рассадки не просто так.
- Если вы не потратили денег на свадьбу, держите свои "хотел бы", "должен бы", "мог бы" при себе. Ваше мнение не суть важно.
- Знайте меру, когда пьете.
- Никаких громких объявлений или предложений руки и сердца.
- Если вы не выдерживаете или вам не нравится играющая музыка, просто уходите домой. Это праздник, а не похороны.
- Это событие типа "На смену 99-му и 2000-му", поэтому будет много тверка.
- Используйте #[размытый] при публикации фотографий.
- Не сидеть всю ночь.
- Никаких спиртных напитков на улице. Если вас поймают, вы будете выведены.
- Вернитесь к правилу №1.
- Жених и невеста сказали то, что сказали!
- Сделайте громкость на максимум!
Реагируя на этот список, другие пользователи Reddit раскритиковали пару и настаивали на том, что они отклонили бы приглашение:
- Честно говоря, дресс-кода достаточно, чтобы я вежливо отказался
- Я не против предложений о коктейльном платье и тому подобного. Но как гость я не буду покупать новый свадебный гардероб. Особенно, если я никогда не ношу один из двух разрешенных цветов.
- Это безумие. Если ваши гости настолько отстойны, что их приходится просить не одевать белое или делать предложение, возможно, вам нужны лучшие друзья. Выбор напитков/музыки должен быть уведомлен продавцами и персоналом, и они должны его выполнять.
- Но ведь это ваши гости – может, не стоит делать им замечания, как непослушным детям, перед тем, как они совершили преступление, угрожающее жизни? Не дай Бог, заиграет не та песня или кто-то сядет не на то место, которое назначили
- Долбанные снобистские идиоты! Моя подруга не идет на свадьбу своего внука, потому что одно из правил – все женщины должны быть в платьях и на каблуках. Ей 68 и она сильно повредила ногу 4 месяца назад, но они не сделают для нее исключение
Другие пользователи объяснили, что, хотя ни одно из требований не было особенно необоснованным, именно агрессивный характер формулировок в списке вызвал возмущение.
- Почему люди делают вид, что это не написано как можно грубее? В основном проблема не в самих правилах, а в том, как они написаны
- Нет ничего плохого в том, чтобы иметь правила для своей свадьбы, но они просто сформулированы таким агрессивным способом, что это странно
Напомним, 27-летняя женщина, которая собиралась выйти замуж, узнала, что биологически она мужчина. Врачи обнаружили у нее редкое заболевание, при котором ее половые хромосомы мужские, а гормональный фон – женский.
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