Жених изменил невесте за несколько недель до свадьбы: как она поступила

За несколько недель до своей свадьбы невеста Линдси Слейтер узнала, что ее жених изменил ей. Она похвасталась, как решила поступить.

Об этом сообщает Mirror.

31-летняя британка встречалась со своим бывшим 36-летним партнером в течение 12 лет. Пара была в восторге от того, что наконец-то поженится после того, как обручилась в 2020 году. Впрочем, незадолго до свадьбы жених признался, что занимался сексом с другой.

Он уехал из их дома, но вместо того, чтобы отменить предстоящую церемонию, запланированную на 17 августа в 2024 году, она решила не терять все свои деньги и вместо этого устроила вечеринку в честь "празднования свободы". Не желая терять 35 000 фунтов стерлингов, которые они заплатила за четыре года планирования, Линдси максимально использовала этот вечер в кругу семьи и друзей, несмотря на отсутствие жениха.

Вечеринка Линдси Слейтер / Фото: Chris Smith Photography

Линдси, адвокат из Менсфилда, Ноттингем, сказала: "Я не знала, как мне выжить. Я была растеряна – было слишком поздно возвращаться к свадебным планам. Все деньги были потрачены. Но была большая часть меня, которая думала: "Я свободна – это начало лучшей эры. Я радуюсь, что сделала это, мне очень понравился этот день. Я была удивлена, насколько все меня поддерживали – это вдохновляло. Меня окружало столько любви, что это напомнило мне, что он мне не нужен".

Пока Линдси звонила владельцам свадебной организации, чтобы отменить церемонию и скрипача, она продолжала заниматься другими аспектами великого дня. С помощью своей сестры, 28-летней Бет, она отправила сообщения всем гостям, которые были на свадьбе, а также разместила статус в Facebook, чтобы сообщить обновления по поводу вечеринки.

Около 60 гостей пришли на праздник, содержащий обед, речи и танцы с участием диджея и бонго. "Мы потратили все эти деньги – 35 000 фунтов стерлингов вместе с медовым месяцем", — сказала она. "Я решила провести этот день с близкими друзьями и семьей, а не сидеть дома и плакать".

Вечеринка Линдси Слейтер / Фото: Chris Smith Photography

Подруга Линдси, 33-летняя Рэйчел, осталась с ней в ночь на 17 августа. На следующее утро они вместе сделали прическу и макияж и поехали к месту свадьбы: Линдси – в свадебном платье, а Бет – в платье подружки невесты.

"Перед тем, как выйти за дверь, я сказала Рэйчел: "Ты должна меня успокоить", — вспомнила она. "Она меня ободрила".

День начался с приветственных напитков около 40 гостей, а бармен готовил для них беллини и мартини. Все были одеты в свои оригинальные наряды – подружки невесты все еще носили свои платья, а Линдси – укороченное свадебное платье. Затем гости перешли в ресторан, где они сели за стол с рыбными пирогами, курицей и тортом с шоколадной помадкой на десерт.

Вечеринка Линдси Слейтер / Фото: Chris Smith Photography

Люди пили и проводили время с альпаками на свежем воздухе до 20 часов вечера – когда они перешли на развлекательную часть, которую устроил диджей.

"Я поблагодарила всех своих родных и друзей за то, что они были там – я сказала, что не знаю, как я переживу это испытание. Но глядя на все эти лица поддержки, я чувствовала себя получше", — поделилась она.

Вечеринка Линдси Слейтер / Фото: Chris Smith Photography

Линдси даже отправилась в медовый месяц 20 августа – провела семь дней на курорте на Крите, Греция, с подружкой Мелиссой.

Хотя она еще не готова к новым отношениям, Линдси говорит, что ее свадьба помогла ей чувствовать себя "сильной и уверенной".

Тем временем, бывший партнер Линдси отказался от комментариев, но признал, что изменял.

Напомним, жена разоблачила мужа на измене благодаря детали на фото, которое он ей прислал. Пользователи Сети также обратили на нее внимание.

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