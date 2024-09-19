Жених отменил свадьбу из-за SMS любимой его 12-летней дочери: что она написала

Жених отменил свадьбу из-за выходки своей избранницы.

Об этом он написал на Reddit.

Мужчина рассказал, что его любимая планировала праздник "без детей". Впрочем, поскольку у него есть 12-летняя дочь от предыдущих отношений, он заявил, что несмотря на ее правило, девочка будет среди гостей. Сначала согласившись на это, невеста все же взяла дело в свои руки, написав дочери своего жениха, что вызовет охрану, если она появится на их свадьбе. Конечно, дочь показала эти SMS своему отцу.

"Я был в шоке, потому что это было совсем не характерно для моей невесты", — написал мужчина в своем сообщении. "Она всегда хорошо относилась к моей дочери и я подумал, что, возможно, она не мыслит трезво и не действует рационально из-за своей одержимости этой идеей свадьбы без детей".

Когда мужчина спросил невесту о ее сообщении, она сказала ему, что его дочь перекрутила ее слова. Несмотря на это, мужчина твердо решил, что хочет прекратить отношения.

"Моя дочь чувствует себя обиженной и сказала мне, что не хочет ее видеть или находиться рядом с ней после случившегося. Моя мама согласилась с решением отменить свадьбу", — добавил он.

В комментариях юзеры поделились своими мыслями по поводу ситуации. Многие выдвинули гипотезу, что женщина придумала свою "мечту" о свадьбе без детей, чтобы подвергнуть девочку остракизму: "Мне кажется, что эта зацикленность на свадьбе без детей на самом деле способ исключить вашего ребенка из ее свадьбы. Это, конечно, заставляет нас всех беспокоиться о том, что ее последующими действиями будет исключение вашего ребенка из ее брака".

Также большинство пользователей заявили, что женщина просто показывает свое истинное лицо, что является скрытым благословением: "Она думала, что полностью владеет вами и может заставить вас исключить вашу дочь", "Ее маска упала. Вот кто она на самом деле", "Это еще одна женщина, которая никогда не представляла себя воспитывающей "чужого ребенка".

Напомним, ранее невеста со скандалом выгнала младшую сестру со своей свадьбы. Не все согласились с ее решением.

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