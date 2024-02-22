Жених показал на свадьбе ролик, на котором возлюбленная изменяет ему с мужем сестры – видео

Для всех это стало шоком.

Свадьба в Китае получила неожиданное развитие, когда жених показал видео, на котором его невеста изменяет ему. Впрочем, еще большим шоком стало то, что она сделала это с мужем своей беременной сестры.

Об этом пишет ladbible.com.

Сообщается, что мужчина случайно застукал любовников, когда тестировал камеру, установленную в их доме.

В это время он увидел измену избранницы. Он дождался свадьбы, чтобы отомстить перед друзьями и родственниками.

Перед публичным показом мужчина крикнул: "Вы думали, я не знал об этом?". В ответ она бросила в него свой букет цветов, в то время как гости бросились к ним, чтобы попытаться встать между парой.

Вирусный клип вызвал множество споров. Впрочем, большинство пользователей приняли сторону жениха, считая, что он устроил идеальную месть.

Умное время. Все равно устроим большую вечеринку, но также сможем добиться быстрого и легкого аннулирования

Это лучшая месть

Она безусловно заслужила это

Напомним, пара устроила свадьбу в туалете заправки. Влюбленные выбрали оригинальное место для своего праздника.

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