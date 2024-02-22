Жених показал на свадьбе ролик, на котором возлюбленная изменяет ему с мужем сестры – видео

Для всех это стало шоком.
Свадьба в Китае получила неожиданное развитие, когда жених показал видео, на котором его невеста изменяет ему. Впрочем, еще большим шоком стало то, что она сделала это с мужем своей беременной сестры.
Об этом пишет ladbible.com.
Сообщается, что мужчина случайно застукал любовников, когда тестировал камеру, установленную в их доме.
В это время он увидел измену избранницы. Он дождался свадьбы, чтобы отомстить перед друзьями и родственниками.
Перед публичным показом мужчина крикнул: "Вы думали, я не знал об этом?". В ответ она бросила в него свой букет цветов, в то время как гости бросились к ним, чтобы попытаться встать между парой.
@koolprince33 Ошибка bride #chinese #chinestiktok #usa #worldtiktok #vira ♬ original sound — Kool Prince
Вирусный клип вызвал множество споров. Впрочем, большинство пользователей приняли сторону жениха, считая, что он устроил идеальную месть.
- Умное время. Все равно устроим большую вечеринку, но также сможем добиться быстрого и легкого аннулирования
- Это лучшая месть
- Она безусловно заслужила это
Напомним, пара устроила свадьбу в туалете заправки. Влюбленные выбрали оригинальное место для своего праздника.
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