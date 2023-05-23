Жених разоблачил на измене свою любимую и свидетеля: как он отомстил прямо во время свадьбы (видео)

Жених разоблачил свою жену на измене с их свидетелем.

Мужчина отомстил своей неверной любимой и лучшему другу, унизив их прямо во время свадьбы.

Эту драматическую историю рассказала ведущая подкаста The Unfiltered Bride в TikTok.

Так, вместо того, чтобы бросить свою избранницу после того, как узнал, что она занимается сексом с его другом, жених решил все же устроить свадьбу. На церемонии он шокировал гостей и любовников, показав фотодоказательство предательства. Затем вместе со своими родными он ушел с праздника, чтобы жена заплатила за все.

"Они поженились, хорошая церемония и прием с напитками – они сели и поели. Жених встает и говорит: "Просто перед тем, как я, как следует, начну, сейчас принесут конверты, чтобы вы все могли их открыть. Да, это фотографии невесты, черт возьми, шафера, так что я сейчас уйду. Он бросил микрофон и вместе со своей семьей удалился. Они хотели, чтобы невесте пришлось платить за еду. В результате семья невесты заплатила за все. Карма – су*а!" – рассказала Джорджи.

В комментариях юзеры выразили респект жениху за его затею. Также не прошло и без шуток.

Я его ни в чем не виню! Я бы сделал то же самое

У меня просто отвисла челюсть. О Боже!!!

Представьте, что другие гости просто сидели и говорили: "Так будет еще торт или…"

Напомним, мужчина отомстил за свою жену, которую высмеивали другие пассажиры самолета. В Сети его назвали "героем".

Читайте также: