Жених сорвал свою свадьбу одной новостью: что он сказал будущей жене

У женщины брата жениха начались роды. Этой новостью он поделился с невестой, чем испортил " великий день своей будущей жене".

Об этом пишет издание Mirror.

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Отмечается, что рат жениха — гордый новоиспеченный отец — поспешил быть рядом с женой, когда получил известие во время свадьбы родственника. Шокированный, он поделился новостью со своим братом и еще одним гостем, уходя из дома. Однако жених утверждает, что он испортил большой день своей жене, поделившись новостью, быстро опередившей это событие.

"Свадьба шла хорошо. Пока моему брату не позвонила его семья и сообщила, что Сил рожала. Он сказал мне, что идет, нас это устраивало, но проблема началась после того, как он сказал одному из гостей, что у Сил роды. Распространилась информация, и вдруг все заговорили об этом, что сорвало мероприятие. Даже мои родители начали звонить, возникла огромная суета, которая, честно говоря, была ненужной. Мой брат мог просто уйти молча или придумать какое-нибудь оправдание", — рассказал жених.

Остальные его семьи мало сочувствовали паре, когда молодожены поделились своей жалобой.

"Позже я связался с ним и выразил свое горе и разочарование тем, что он сделал. Я рассказал ему, как новость о том, что его жена рождается, сорвала свадьбу и заставила мою жену почувствовать, что ее день испорчен. Он набросился, спрашивая, будто это была его вина", — сказал он.

После этого братья сильно поссорились, поскольку родители стали "на его сторону и сказали мне "преодолеть себя" и теперь ожидают, что я извинюсь".

Напомним, пара получила фотографии со своей свадьбы и заметила жуткий силуэт: что было на фото.

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