Жених выгнал маму из своей свадьбы: какую "шокирующую и непростительную вещь" она сделала

Новоиспеченный муж поделился, как выгнал маму со своей свадьбы.

30-летний мужчина опубликовал на Reddit историю, где рассказал, что родной человек "никогда не любил" его 29-летнюю жену Джун.

"Основная причина в том, что Джун не позволяла моей маме управлять ею. Она держала жесткие границы, чем я очень восхищался, и она даже помогала мне делать то же самое", — написал он. "Моя мама ненавидела это и желала, чтобы я не расставался с моей предыдущей девушкой Марго, которую моя мама любила. Я был с Марго 5 лет, и это было ужасно".

Он описал Марго как "очень контролирующую и манипулирующую" и как человека, использовавшего чувство вины, чтобы заставить его делать то, с чем он не соглашался. Лишь благодаря поддержке друзей и сестры он нашел в себе мужество уйти от нее.

Хотя мужчина признал, что его "жизнь с тех пор улучшилась", этого было недостаточно для самой дорогой мамочки, несмотря на то, что она сохраняла сильное "покерное" лицо — вплоть до свадьбы.

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"Когда мы с Джун объявили о наших помолвках, моя мама не сошла с ума, что было странно, учитывая, что моя мама ненавидит Джун", — добавил он. "После церемонии мы с Джун пошли фотографироваться, а потом встретились со всеми, кого мы пригласили на прием, который был достаточно большим. Когда мы приехали туда, моя сестра и лучшая подруга Джун, подружка невесты, подбежали к нам в панике. Еще до того, как они что-то сказали, я заметил это. Моя мама сидела за столом с моим папой, новой женой моего папы и Марго".

Невеста успокаивала своего мужа, но он все равно прибег к решительным действиям во время горячей фазы: "Я подошел, оттащил их обоих в сторону и просто сказал, чтобы они ушли. Моя мама пыталась объяснить, что мы с Марго — родственные души, а Джун просто стоит на пути настоящей любви, но я не слушал ее. Мне было все равно".

Хотя мужчина выбросил все из головы за короткий срок, по возвращении из медового месяца он был завален "сотнями текстов от многочисленных членов семьи".

"Некоторые считают, что я мог бы просто игнорировать Марго и не "психовать", — говорит он. "Дехто, зокрема мій батько, вважає, що я повинен був просто вигнати Марго і дозволити мамі залишитися, але після трюку, який влаштувала моя мама, я не хотів, щоб вона була там".

И пока жених начал "сомневаться в себе", читатели сплотились и поддержали его:

Почему от вас ожидают, что вы будете сохранять покой, когда ваша мама не уважала вас и вашу жену в день вашей свадьбы?

Она была жестокой в своих комментариях о вашей жене. Это требует никаких контактов

Причина, почему матери понравилась Марго, в том, что она и Марго очень похожи. Она видит в Джун угрозу своему контролю

Напомним, невеста со скандалом выгнала младшую сестру со своей свадьбы. Не все согласились с ее решением.

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