Жених за день до свадьбы узнал настоящий возраст своей любимой: сколько ей лет (фото)

Мужчина узнал, что его невеста старше на 25 лет, за день до свадьбы.

Об этом пишет Oddity Central.

40-летний Йоситака счастливо женат на 65-летней Аки уже более одиннадцати лет, несмотря на то, что узнал разницу в возрасте между ними только за день до свадьбы.

Йоситаке было всего 29 лет, когда он встретил любовь всей своей жизни. Аки управляла баром в японском стиле, и после небольшого разговора они поняли, что у них очень много общего.

Они оба пережили неудачные браки и воспитывали детей своими силами, и после того, как они несколько раз посетили бар Аки, Йоситака пригласил ее на свидание. Японец мог сказать, что она немного старше него, но он так и не догадался о ее настоящем возрасте, а она тоже не раскрыла его, опасаясь, что это просто отпугнет его. В то время ей было 54 года, но она сказала Йоситаке, что ей 44, и он ничего не заподозрил. Аки всегда была жизнерадостной, а ее гладкая кожа не выдавала ее возраст, поэтому она смогла хранить свою тайну в течение семи лет, вплоть до дня перед их свадьбой.

Аки и Йоситака / Фото: instagram.com/yoshitaka_222

В начале 2020 года Аки и Йоситака решили пожениться. Понимая, что она может заразиться коронавирусом и что Йоситаке нужно знать ее настоящий возраст, чтобы не сбивать с толку врачей или спасателей, Аки решила сказать ему, что она на 25 лет старше его. Она не знала, как он отреагирует, но боялась, что он разозлится из-за того, что она так долго ему лгала. Она не могла ошибаться сильнее.

"Мне вообще все равно на твой настоящий возраст, это неважно", — сказал Йоситака своей невесте. "Самое важное то, почему ты не сказала мне раньше, чтобы тебе не пришлось так долго волноваться".

Аки и Йоситака / Фото: instagram.com/yoshitaka_222

После свадьбы японская пара решила уволиться с работы и просто путешествовать по Японии, документируя свои приключения на канале YouTube под названием A couple with a 25-year age difference ("Пара с разницей в 25 лет"). В какой-то момент они запустили онлайн-сервис по чистке кондиционеров, который они продвигали в социальных сетях.

История пары впервые стала известной в 2021 году, когда она попала в заголовки новостей в Японии и Китае, но недавно она снова всплыла после того, как ее опубликовала японская газета Bunshun Online. 65-летняя женщина рассказала изданию, что одной из причин, почему она скрывала свой настоящий возраст от Йоситаки, было предупреждение японского общества против того, чтобы женщины в возрасте встречались или выходили замуж за молодых мужчин.

Аки / Фото: instagram.com/yoshitaka_222

"Мужчины в возрасте могут с гордостью хвастаться тем, насколько молоды и красивы их жены, но многие женщины старше своих мужчин часто стесняются раскрывать свои отношения другим", — сказала Аки.

Напомним, невеста со скандалом выгнала младшую сестру со своей свадьбы. Она объяснила причину, но не все согласились с ее решением.

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