Жених застукал любимую на измене со своим дядей за 30 минут до свадьбы: что было дальше

Подружка невесты рассказала, как свадьба ее подруги была отменена после того, как жених поймал ее за сексом с его дядей – за 30 минут до того, как она собиралась сказать "да".

Она рассказала Reddit, что ее 29-летняя подруга должна была выйти замуж несколько недель назад. По ее словам, свадьба была обречена с самого начала, поскольку на каждом этапе не было ничего, кроме драмы.

"Она отказалась пригласить мою лучшую подругу, с которой она якобы хорошо дружит, потому что она думает, что мы любовницы-лесбиянки. Это не так. Она также заставила нас пойти на примерку платьев, а потом потребовала, чтобы каждая из нас заплатила за наши платья по 2000 долларов США. Пожалуй, у нее был определенный стиль, который она хотела. Я могу себе это позволить, но не куплю платье за 2000 долларов на одно мероприятие. Некоторые девушки на свадебной вечеринке не имеют такой гибкости в обращении с деньгами".

Также невеста сказала своему любимому, что ему не позволено приглашать на свадьбу одиноких женщин, не являющихся его кровными родственниками, и потребовала, чтобы все подружки невесты отменили семейные праздники, чтобы присутствовать на девичнике.

Но вишенкой на свадебном торте стал тот самый день Х: "Весь день у нее были постоянные вспышки гнева. Она заставляла людей плакать. Например, свадебный персонал и подружек невесты. Главная подружка заслуживает медаль за тот объем дипломатии и контроля, который ей пришлось сделать".

Она продолжила: "В конце концов, мне сделали макияж и прическу, а потом невеста попросила немного времени побыть в одиночестве, чтобы "отвлечься" от стресса. Мы даже не сопротивлялись", — сказала она, прежде чем сообщить, что просьба была сделана всего за 30 минут до свадебной церемонии.

Однако никто не был готов к тому, что произошло дальше.

"До начала свадьбы оставалось минут пять, когда подружка невесты подошла и сообщила, что свадьба отменена. Я спросила ее, что произошло", — вспомнила она, прежде чем рассказать, что жених застукал свою будущую жену за "быстрым сексом" со своим дядей.

Узнав об этом, гости решили сбежать с праздника: "Я быстро взяла свою сумочку, собрала двух подружек невесты, которые ехали со мной на машине, и мы уехали, будто за нами гонялся дьявол. Я проверила других подружек невесты и все они убежали".

Охарактеризовав жениха как невероятного человека, она сказала, что надеется, что он сможет устроить "самую большую холостяцкую вечеринку". Она также рассказала, что отец будущей невесты на виду у всех сказал ей, что она будет платить за свадьбу самостоятельно.

Однако на этом драма не закончилась: женщина рассказала, как через пол часа ей позвонила невеста и потребовала денег, чтобы уплатить сбор за отмену бронирования: "Она потребовала 5000 долларов, поскольку, по ее словам, наша обязанность заключалась в том, чтобы уплатить ей сборы за аннулирование. Я больше никогда не разговариваю с этой женщиной".

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Посылайте целебные вибрации и позитивную энергию жениху

Я буквально не понимаю людей, которые так обманывают. Как будто она действительно думала, что можно изменить жениху в день свадьбы, менее чем за час до церемонии – в свадебном платье. Какого черта!

В свадебном платье с дядей. Действия имеют последствия. У этой невесты в голове полный беспорядок

Напомним, женщина изменяла мужу со свекром. Известно, как он их разоблачил и что услышал в оправдание.

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