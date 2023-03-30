Жениха бодибилдерши нашли мертвым: за день до трагедии он отложил свадьбу

Немецкого бодибилдера Леонарда ван дер Монда обнаружили мертвым.

Тело 25-летнего спортсмена нашли 9 марта у Боденского озера в Баварии. Об этом сообщает dailystar.co.uk.

За день до смерти мужчина объявил, что его свадьба с бодибилдером Тиффани Риттер откладывается. Причину он не объяснил. Леонард сделал предложение любимой несколько недель назад.

Фото: dailystar.co.uk

Сообщается, что культуристка была убита горем из-за потери своего жениха. Пара влюбилась друг в друга из-за взаимной любви к спорту, вскоре они обручились и стали жить вместе.

Причина смерти Леонарда пока неизвестна.

Напомним, в США женщину приговорили к пожизненному заключению после того, как она нанесла 17 ножевых ранений своей дочери. Джастин Джонсон убила трехлетнюю Саттон Моссер "по приказу Губки Боба".

Читайте также: