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Жениха бодибилдерши нашли мертвым: за день до трагедии он отложил свадьбу

Жениха бодибилдерши нашли мертвым: за день до трагедии он отложил свадьбу

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1192
Время на прочтение
1 мин
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Жениха бодибилдерши нашли мертвым: за день до трагедии он отложил свадьбу

Фото: dailystar.co.uk

Тело мужчины обнаружили у озера.

Немецкого бодибилдера Леонарда ван дер Монда обнаружили мертвым.

Тело 25-летнего спортсмена нашли 9 марта у Боденского озера в Баварии. Об этом сообщает dailystar.co.uk.

За день до смерти мужчина объявил, что его свадьба с бодибилдером Тиффани Риттер откладывается. Причину он не объяснил. Леонард сделал предложение любимой несколько недель назад.

© dailystar.co.uk
Фото: dailystar.co.uk

Сообщается, что культуристка была убита горем из-за потери своего жениха. Пара влюбилась друг в друга из-за взаимной любви к спорту, вскоре они обручились и стали жить вместе.

Причина смерти Леонарда пока неизвестна.

Напомним, в США женщину приговорили к пожизненному заключению после того, как она нанесла 17 ножевых ранений своей дочери. Джастин Джонсон убила трехлетнюю Саттон Моссер "по приказу Губки Боба".

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Дата публикации
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