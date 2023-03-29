Жениха затравили за скандальную свадебную клятву: что он сказал (видео)

Жениха раскритиковали за жесткую клятву на его свадьбе.

Американца Майкла Ленини назвали "отвратительным" за ряд откровенных сексуальных выражений. Об этом пишет dailystar.co.uk.

В частности, он говорил, что он бросит жену ради Марго Робби и рассказывал о "затыкании рта и хлопанье изголовьем".

Также новоиспеченной жене посоветовали бежать после того, как ее любимый нагло сказал ей "держать его живот полным, а яйца пустыми". Сообщается, что откровенные ссылки на сексуальную жизнь шокировали гостей и, в частности, родителей молодоженов.

Лентини начинал клятву со слов: "Для того чтобы я был счастлив, мне нужны только две вещи. Держи мой живот полным, а яйца пустыми. Хотя ты и в половине этого прекрасна, все же нужно взять несколько уроков кулинарии. Даже когда мой живот пуст, я не могу любить никого больше в этой жизни, если у меня нет шанса встретиться с Марго Робби".

Впрочем, сексуальные комментарии невозмутимого жениха на этом не закончились и он добавил: "С самого начала мне всегда говорили, что жизнь становится еще лучше, когда дети засыпают, а ты говоришь мне прийти в спальню. Нет ничего лучше звука рвотных позывов и хлопанья изголовьем кровати".

В этот момент его испуганная мама вмешалась с резким предупреждением: "Майкл!"

Несмотря на это, он продолжил, завершая свою клятву так: "Так как ты хороша в принятии решений, например, выйти за меня замуж, ты можешь выбрать, закончится ли сегодняшний вечер штруделем с тостером или твинки".

Такое обращение озадачило невесту, впрочем, через мгновение она начала смеяться.

Затем его мама обратилась к гостям: "Поскольку я его мама, я разберусь с ним позже, он наказан".

Клятва Майкла не понравилась зрителям видео, которое сейчас просмотрели более 19 миллионов раз в TikTok. В комментариях они назвать мужчину "отвратительным".

Это так унизительно

Я была бы огорчена, если бы все это было сказано перед нашими семьями

Боже, ей нужно бежать

Это хуже всего, что я когда-либо слышал, мне так ее жаль

Было так много красных флажков, крошка, беги

Со своей стороны невеста выступила в защиту своего избранника.

"Да, я счастлива, да, я все еще замужем, да, мне очень понравилась моя свадьба, и нет ничего, что бы я изменила. Мне понравилась его клятва, мне понравилась моя клятва, мне нравился день нашей свадьбы. Его клятва отражала часть его личности, а именно юмористическую сторону", — сказала она.

Напомним, в США мужчина женился сразу на четырех женщинах. Полигамная семья воспитывает 15 детей.

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