Жениха затравили за скандальную свадебную клятву: что он сказал (видео)

Мужчину назвали "отвратительным" и призвали невесту порвать с ним.
Жениха раскритиковали за жесткую клятву на его свадьбе.
Американца Майкла Ленини назвали "отвратительным" за ряд откровенных сексуальных выражений. Об этом пишет dailystar.co.uk.
В частности, он говорил, что он бросит жену ради Марго Робби и рассказывал о "затыкании рта и хлопанье изголовьем".
Также новоиспеченной жене посоветовали бежать после того, как ее любимый нагло сказал ей "держать его живот полным, а яйца пустыми". Сообщается, что откровенные ссылки на сексуальную жизнь шокировали гостей и, в частности, родителей молодоженов.
Лентини начинал клятву со слов: "Для того чтобы я был счастлив, мне нужны только две вещи. Держи мой живот полным, а яйца пустыми. Хотя ты и в половине этого прекрасна, все же нужно взять несколько уроков кулинарии. Даже когда мой живот пуст, я не могу любить никого больше в этой жизни, если у меня нет шанса встретиться с Марго Робби".
@lensculture Вы не можете gonna believe what he said in his vows! #weddingvows #groomsvows #ohhno #brideandgroom #weddingbloopers #weddingceremony #vowsgonewrong _
Впрочем, сексуальные комментарии невозмутимого жениха на этом не закончились и он добавил: "С самого начала мне всегда говорили, что жизнь становится еще лучше, когда дети засыпают, а ты говоришь мне прийти в спальню. Нет ничего лучше звука рвотных позывов и хлопанья изголовьем кровати".
В этот момент его испуганная мама вмешалась с резким предупреждением: "Майкл!"
Несмотря на это, он продолжил, завершая свою клятву так: "Так как ты хороша в принятии решений, например, выйти за меня замуж, ты можешь выбрать, закончится ли сегодняшний вечер штруделем с тостером или твинки".
Такое обращение озадачило невесту, впрочем, через мгновение она начала смеяться.
Затем его мама обратилась к гостям: "Поскольку я его мама, я разберусь с ним позже, он наказан".
Клятва Майкла не понравилась зрителям видео, которое сейчас просмотрели более 19 миллионов раз в TikTok. В комментариях они назвать мужчину "отвратительным".
- Это так унизительно
- Я была бы огорчена, если бы все это было сказано перед нашими семьями
- Боже, ей нужно бежать
- Это хуже всего, что я когда-либо слышал, мне так ее жаль
- Было так много красных флажков, крошка, беги
Со своей стороны невеста выступила в защиту своего избранника.
"Да, я счастлива, да, я все еще замужем, да, мне очень понравилась моя свадьба, и нет ничего, что бы я изменила. Мне понравилась его клятва, мне понравилась моя клятва, мне нравился день нашей свадьбы. Его клятва отражала часть его личности, а именно юмористическую сторону", — сказала она.
Напомним, в США мужчина женился сразу на четырех женщинах. Полигамная семья воспитывает 15 детей.
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