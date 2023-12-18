Жениха затравили за скандальную свадебную клятву: что он сказал (видео)

Свой второй шанс он не использовал.
Жениха раскритиковали за жесткую клятву своей любимой на свадьбе.
Мужчина по имени Коди признался, что не готовил речь и сказал лишь о ягодицах своей жены.
"Я обещаю шлепать эти ягодицы при любом случае", — сказал он.
Со своей стороны церемонимейстер попытался дать ему еще один шанс, но жених засмеялся и ответил, что "это все". Публика была ошеломлена, один из гостей сказал: "Коди, нет".
@ckentertainmentservices Я возлагаю на кусок, что FELLAS, это вы знаете, чтобы получить этот фон…now #ckent #weddingfilmmaker #sheehans #farmlife #vows ♬ original sound — Samuel Foree
Видео, опубликованное в TikTok, привлекло внимание сотен тысяч человек.
Пользователи соцсетей раскритиковали действия мужчины, заявив, что ему следовало приложить больше усилий.
- Даже если у них такой юмор, свадебные клятвы должны быть серьезными
- Сообщите мне о разводе
- Прошлым летом я была подружкой невесты, и после того, как невеста (моя подруга) прочла свои клятвы, жених сказал "то же самое". Вот и все
- Обратите внимание, что кроме него никто не смеется
- Ее свадебное платье такое красивое, она выглядела очень красиво. Она этого не заслужила
Напомним, бабушка, 38-летний экс-муж которой ушел к другой пенсионерке, ищет нового любовника. Она заявила, что готова к новым отношениям.
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