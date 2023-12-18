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Жениха затравили за скандальную свадебную клятву: что он сказал (видео)

Жениха затравили за скандальную свадебную клятву: что он сказал (видео)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
533
Время на прочтение
2 мин
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Жениха затравили за скандальную свадебную клятву: что он сказал (видео)

Жених и невеста / Фото: скриншот с видео

Свой второй шанс он не использовал.

Жениха раскритиковали за жесткую клятву своей любимой на свадьбе.

Мужчина по имени Коди признался, что не готовил речь и сказал лишь о ягодицах своей жены.

"Я обещаю шлепать эти ягодицы при любом случае", — сказал он.

Со своей стороны церемонимейстер попытался дать ему еще один шанс, но жених засмеялся и ответил, что "это все". Публика была ошеломлена, один из гостей сказал: "Коди, нет".

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Видео, опубликованное в TikTok, привлекло внимание сотен тысяч человек.

Пользователи соцсетей раскритиковали действия мужчины, заявив, что ему следовало приложить больше усилий.

  • Даже если у них такой юмор, свадебные клятвы должны быть серьезными
  • Сообщите мне о разводе
  • Прошлым летом я была подружкой невесты, и после того, как невеста (моя подруга) прочла свои клятвы, жених сказал "то же самое". Вот и все
  • Обратите внимание, что кроме него никто не смеется
  • Ее свадебное платье такое красивое, она выглядела очень красиво. Она этого не заслужила

Напомним, бабушка, 38-летний экс-муж которой ушел к другой пенсионерке, ищет нового любовника. Она заявила, что готова к новым отношениям.

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Дата публикации
Просмотры
533
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