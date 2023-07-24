Женихи ищут невесту: женщина вышла замуж за 27 мужчин и сбежала с их деньгами и золотом

В Индии женщина вышла замуж за 27 мужчин, обокрала их, а затем сбежала.

Об этом пишет news9live.com.

Инцидент произошел в районе Будгам и стал известен после того, как несколько мужчин пожаловались, что одна женщина по имени Аврат вышла за них замуж, а затем отобрала золото и деньги, проведя с ними некоторое время.

В основном она убегала, утверждая, что намерена увидеться с родителями.

По словам женихов, собравшихся в колонии Sitith Press Colony в Сринагаре, вместе с женщиной работает целая банда, в том числе несколько сватов. Их жертвами обычно становились богатые или люди, которые могли отдать значительную сумму как приданое.

Так, один из женихов вспомнил, как несколько месяцев назад к нему не раз приходила сваха и давала ему фотографию женщины. Он добавил, что она уговорила его жениться на ней.

Другой мужчина утверждал, что сваха забрала у него два миллиона рупий под предлогом женитьбы его сына на этой женщине. После этого она скрылась, однако деньги в итоге вернула, заявив, что попала в аварию.

Еще одна история: сват показал фото невесты и мужчина согласился жениться на ней. Через несколько дней пара пошла в больницу, откуда женщина сбежала, а ее мужу пришлось все оплатить.

Потерпевший Мохаммад Альтаф сказал, что женщина и ее сообщники дали ложные адреса. А документы и удостоверения личности также были подделаны. В частности, невеста использовала имена Джахина, Илляса и Шахина в документах, которые она показывала во время замужества, но ее настоящее имя еще предстоит установить.

В связи с этим делом несколько человек и адвокат обратились в полицию. Правоохранители начали тщательное расследование.

Напомним, прохожие разбили стекло, чтобы спасти младенца из запертой машины в бешеную жару. Отец ребенка случайно запер ключи от авто внутри.

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