Женились между собой с 1880-х: как живет инбредная семья, которая общается между собой "хрюканием"

Виттакеры, известные как наиболее инбредная семья Америки, имеют уникальный способ общения – вместо слов или языка жестов они используют хрюканье и жесты. Эта необычная черта связана с их длинной историей инбридинга, приведшей к некоторым генетическим дефектам.

Об этом пишет Mirror.

Уникальная жизнь семьи привлекла внимание общественности благодаря режиссеру Марку Лайти, который делится фрагментами их жизни на своем YouTube-канале Soft White Underbelly.

Семья живет в маленьком селе Одд. История их инбридинга началась с братьев-близнецов Генри и Джона, дети которых женились между собой и имели собственных детей. У Гарри и его жены Салли было семь детей, в том числе Джон Исом Виттакер, родившийся в 1882 году. Джон был влюблен в свою двоюродную сестру Аду Ригг, и у них родилось девять детей. Одной из них была их дочь Грейси Айрин Виттакер, 1920 года рождения. Когда Грейси выросла, она связала себя узами брака со своим двоюродным братом, Джоном Эмори Виттакером, в 1935 году. У них были общие дедушка и бабушка, и они родили 15 детей.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

К сожалению, многие их дети родились с серьезными физическими и психическими проблемами, что, как считалось, было связано с инбридингом в семье. Их самый старший ребенок, Эйлин, умер в июне в 1997 году от сердечного приступа, а самый старший сын Эмери умер через месяц после рождения в 1938 году от пневмонии. Дочь Грейси и Джона, Бетти, родившаяся в 1952 году, сейчас является матриархом семьи, пообещав своей матери, что не выйдет замуж, чтобы иметь возможность ухаживать за своими братьями и сестрами.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Один из немногих привилегированных людей, имеющих доступ к семье, Марк узнал все о Виттакерах, включая тайный язык, на котором они общаются. Братья и сестры Бетти, Рэй и Лорен, не разговаривают словами. Они издают звуки и двигаются, чтобы показать, что подразумевают. Но они все отлично понимают.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

В фильме рассказывается о том, как сын Лорен, Тимми, родился в 1979 году в результате сексуального насилия со стороны неизвестного мужчины. Говоря о семье, родственница сказала: "Они понимают, о чем вы говорите. Если им это не нравится, они начинают кричать – они дают тебе понять, что им не нравится эта идея".

Тимми – единственный член семьи Виттакер, окончивший среднюю школу. Семью защищают соседи, которые не слишком любезно относятся к появлению незнакомцев в их дверях, а разъяренный сосед даже угрожал фотографу Марку Лайти, когда тот пришел к ним в гости.

Инбредная семья Виттакеров / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Выступая в подкасте Koncrete KLIPS, он сказал: "Мы подъехали к этой дороге, которая переходит в сельскую дорогу, и мы подошли к этому трейлеру, а затем к маленькой лачуге на другой стороне дороги", — пояснил он. "И там эти люди ходят вокруг, и их глаза смотрят в разные стороны, и они лают на нас. А потом один парень, ты смотришь ему в глаза или говоришь что-то, а он просто кричит и убегает, и его штаны спадают, и он убегает и бьет ногой по мусорному баку. И это повторялось снова и снова. Это было неконтролируемо – самое безумное, что я когда-либо видел".

Напомним, в индийском селе Бактаунг проживает самая известная в мире семья. 199 человек живут под одной крышей в гигантском здании.

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