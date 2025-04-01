Женщина 10 лет назад отказалась от денег и ничего не покупает: она рассказала, как живет

Джо Немет / © mirror.co.uk

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Женщина 10 лет назад отказалась от денег и покупок. Она рассказала, как изменилась ее жизнь.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Женщина, которая «отказалась от денег», не покупала ничего нового с 2015 года — не имеет сбережений и никогда не обращается за помощью. У Джо Немет нет ни зарплаты, ни ипотеки, ни автомобиля. Она не покупала ничего нового уже десять лет и редко ходит в магазин. Однако она говорит, что имеет все, что ей нужно, и что у нее много одежды.

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Радикально новая жизнь 56-летней женщины началась десять лет назад, когда она отказалась от денег. Она была глубоко недовольна экономической системой и хотела сделать все возможное, чтобы сделать мир более устойчивым.

«Я полностью свободна от денег», — говорит Джо, добавляя, что у нее нет сбережений и она не получает никаких социальных выплат.

«Жизнь без денег — это не о деньгах. Это об уменьшении потребления и сокращении использования ресурсов», — говорит она.

Женщина в последний раз делала покупки в 2015 году. Джо живет за счет старых магазинных продуктов, которые никому не нужны, и не соблюдает сроки годности, полагаясь на здравый смысл.

По образованию фитотерапевт, она лечит любые недуги природными средствами и работает над выращиванием субтропических растений, «которые более экологически чистыми, чем традиционная европейская пища».

«Для туалетной бумаги я использую салфетки, которые можно стирать. А когда люди идут в кафе или ресторан, они передают мне салфетки, которые не пользовались», — говорит женщина.

Джо также просит почти пустые тюбики из-под зубной пасты, чтобы она могла выкопать остатки из уголков или использует алоэ, которую она выращивает в саду.

Одежду женщине отдают знакомые. Джо пытается уменьшить, повторно использовать и перерабатывать как можно больше, даже производит собственный стиральный порошок. Ее телефон и ноутбук — это пожертвования, и она пользуется ими через Wi-Fi, чтобы не платить. Когда она начинала свою новую жизнь, она просила у людей огромный мешок риса на день рождения или сухое молоко. Теперь она просит семена, которые она может использовать для приготовления пищи для своей семьи и более широкой общины, где она живет и работает волонтером.

Джо считает себя либо радикальной фермершей, либо экстремальной домохозяйкой. Последние шесть лет она много работает, ухаживая за фермерским домом с пятью спальнями и садом, в котором живет.