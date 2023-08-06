Женщина 10 лет выпивала по две бутылки водки в день: как это повлияло на ее внешность (фото до и после)

Жительница Великобритании 10 лет подряд выпивала по две бутылки водки в день. Однако когда она отказалась от алкоголя ее внешность изменилась.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

35-летняя Аби Фелтем начала пить сидр в подростковом возрасте с друзьями, чтобы справиться со смертью отца. С 14 лет она употребляла алкоголь каждый день, а потом все стало еще хуже, когда она начала путешествовать.

Аби Фелтем во время употребления алкоголя / Фото: dailystar.co.uk

Тогда женщина почти 10 лет постоянно употребляла по две бутылки водки в день. Работа в барах помогала ей скрывать свою привычку, но она пила, когда "просыпалась и когда отключалась вечером".

В худшем случае она выпивала две 700-миллитровые бутылки виски и пива в день.

Когда начался Covid, Аби вернулась домой, переехав из Канады к своим родителям в Беркшир, Великобритания. Вернувшись в свою детскую комнату, она продолжала пить, но через три недели после возвращения настал момент осознания. В тот день она убирала из своей комнаты шесть бутылок вина и пива. Женщина решила наконец не употреблять больше алкоголя. Почти 18 месяцев она вела трезвый образ жизни, а затем обратилась к специалистам за помощью.

Сейчас у нее есть стабильная работа, отношения и дом. Она работает менеджером социальных сетей и живет в Ричмонде, Лондон.

Аби Фелтем после отказа от алкоголя / Фото: dailystar.co.uk

Аби, пережившая много травм с раннего детства, обратилась к алкоголю как способу справиться с проблемами психического здоровья.

С детства в семье Аби было принято употреблять алкоголь. В детстве ей казалось, что пить алкоголь – это нормально, вместо того, чтобы иметь дело с реальностью. Когда она стала взрослой, Аби стала постоянно посещать вечеринки, встречаться с друзьями и незнакомцами. В 23 года она отправилась в путешествие, где работала в барах.

Когда женщина пережила развод со своим парнем – она употребляла алкоголь и попробовала наркотики. Как следствие – потеряла работу.

"Я чувствовала себя так, будто пробежала марафон; последние 10 лет моей жизни были настолько насыщенными и травматическими. После этого у меня появилось огромное желание поправиться. С каждым днем я чувствовала себя сильнее и видела, как все улучшается. Сейчас у меня действительно улучшается - стабильная мирная жизнь. У меня есть парень, и мы вместе уже год", — рассказала женщина.

Напомним, мужчина обустроил тайную квартиру в торговом центре и жил там годами.

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