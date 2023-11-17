Женщина, 15 лет одержимая наркотиками, изменилась до неузнаваемости: фото до и после выздоровления

Мама, которая годами злоупотребляла алкоголем, наркотиками и жила на улице, рассказала, как она изменила свою жизнь.

Об этом пишет Daily Star.

У 31-летней Кары Уолворт из Мичигана, США, сейчас все идеально: она недавно вышла замуж и вскоре станет многодетной мамой. Но раньше ее образ жизни был ужасен.

Когда ей было всего 13 лет, Кара начала употреблять алкоголь. После того, как ее родители развелись, когда она была ребенком, каждые вторые выходные она проводила у отца. Она утверждает, что в этой среде были доступны разные вещества. Будучи подростком, Кара просыпалась и думала о выпивке. Это было единственное, что ее "беспокоило". Но вскоре она попробовала марихуану. Наркотики и алкоголь стали механизмом выживания и навязчивой идеей Кары.

Она вспомнила: "Я брала все, что попадалось под руку. Наконец-то однажды кто-то предложил мне героин, крек и метамфетамин, я была такая потеряна, подавлена, и мне было все равно, поэтому я сказала "да" и очень увлеклась, это имело спиральный эффект".

Кара Уолворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Студентка подсела на метамфетамин в 17 лет, но после многих лет она вылечилась и смогла учиться в университете. Кара поступила на курсы медсестер и применила свою степень в сфере здравоохранения.

Кара Уолворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Кара думала, что навсегда завязала с алкоголем и наркотиками, когда у нее родилась первая дочь в 20 лет. Следующие несколько лет она провела, создавая себе стабильное здание и карьеру, пока не подсела на обезболивающие после травмы бедра.

Потом ее уволили с работы, она разорвала отношения с дочерью и семьей – и наконец оказалась на улице. Так было до 2020 года, когда она достигла дна, получив передозировку пять раз подряд, прежде чем снова вылечилась. Но в этот раз навсегда.

Кара Уолворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

За последние несколько лет история Кары стала вирусной в Instagram и TikTok, где она поделилась шокирующими фотографиями своего вида, когда переживала активную зависимость.

Мама сказала: "Эти язвы были у меня на лице, а также на теле, на ногах. Все было покрыто открытыми инфицированными язвами. Многие из них были результатом совместного использования грязных игл. Метамфетамин может вызвать психоз. Итак, я могла целыми днями находиться в психозе, думая, что я покрыта насекомыми, поэтому я ковыряла свою кожу. То, как я унижалась, пытаясь получить больше денег, чтобы продолжать платить за свою зависимость, некоторые вещи, которые мне приходилось делать, были чрезвычайно унизительными. На меня больне не смотрели, как на человека, на меня смотрели как на какую-то "наркоманскую бездомную девчонку".

Кара Уолворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Кара решила, что с нее достаточно зависимости, а также боли и страданий, которые она причиняла, и отказалась позволить дочери пережить горе похорон матери в таком юном возрасте.

За последние три года Кара усердно работала над тем, чтобы оставаться чистой и трезвой благодаря своей решимости быть мамой и партнершей.

Кара с дочерью / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Теперь она делится своей историей в социальных сетях, надеясь, что другие сохранят надежду, что они тоже смогут победить зависимость.

Кара Уолворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Теперь, через три года, она похвасталась: "Я замужем, у меня есть муж, у меня есть семья, и я просто искренне счастлива и довольна. Я не думала, что это возможно, поэтому мне не хотелось даже пытаться. Я так рада, что сделала это, и я так рада, что моя семья оказывает эмоциональную поддержку. За это бесспорно стоит бороться, сначала было очень трудно. Это было, наверное, одно из самых трудных дел, которые мне когда-то приходилось делать. Это того безусловно стоило".

Кара Уолворт / Фото: instagram.com/cara.a.tatarelli

Напомним, женщина, которая ломала мебель и не помещалась в кресле самолета, похудела на 146 кг. Она показала свои фото до и после.

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