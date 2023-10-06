Женщина 20 лет не убирала свой дом: как он выглядел (фото)

Недавно в нем впервые за долгое время была сделана генеральная уборка.
В доме женщины, которая не убирала в течение 20 лет, впервые навели порядок.
Об этом пишет Daily Star.
Помещение стало настолько грязным, что унитаз и раковина были непригодны для использования, а кухня и ванная комната были покрыты известковым налетом.
Джеймс Килберн и Кимберли Треветт, основавшие клининговую компанию, сумели отчистить грязь, накопленную за два десятилетия, всего за один день.
26-летний Джеймс сказал: "Нам прислали серию видео и фотографий, но мы все равно хотели увидеть это своими глазами. Это бесспорно была одна из самых больших работ, за которые мы взялись. Там кто-то жил, им просто пренебрегали, и в какой-то момент он был накопителем, поэтому я думаю, что человек не сознавал, в чем живет".
Пару вызвали на объект, чтобы избавиться от любых потенциально вредных веществ, прежде чем там начнут ремонт. Строители отказались даже войти в дом до уборки.
Они сказали хозяйке, что справятся за 16 часов, но на самом деле беспокоились, что времени не хватит, чтобы закончить работу. Джеймс сказал, что дольше всего пара работала на кухне и в ванной – 80% времени. Через 8 часов дом сиял.
"Нам просто нравится видеть хорошие результаты, нам нравится работать и устанавливать хорошие отношения с нашими клиентами", – поделилась пара.
Напомним, самолет совершил срочное приземление из-за разбрасывающей деньги пары. Сначала пара ссорилась с экипажем самолета, а затем между собой.
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