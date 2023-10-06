Женщина 20 лет не убирала свой дом: как он выглядел (фото)

Недавно в нем впервые за долгое время была сделана генеральная уборка.

В доме женщины, которая не убирала в течение 20 лет, впервые навели порядок.

Об этом пишет Daily Star.

Помещение стало настолько грязным, что унитаз и раковина были непригодны для использования, а кухня и ванная комната были покрыты известковым налетом.

Дом до уборки / Фото: James Kilburn / SWNS

Джеймс Килберн и Кимберли Треветт, основавшие клининговую компанию, сумели отчистить грязь, накопленную за два десятилетия, всего за один день.

26-летний Джеймс сказал: "Нам прислали серию видео и фотографий, но мы все равно хотели увидеть это своими глазами. Это бесспорно была одна из самых больших работ, за которые мы взялись. Там кто-то жил, им просто пренебрегали, и в какой-то момент он был накопителем, поэтому я думаю, что человек не сознавал, в чем живет".

Дом до уборки / Фото: James Kilburn / SWNS

Пару вызвали на объект, чтобы избавиться от любых потенциально вредных веществ, прежде чем там начнут ремонт. Строители отказались даже войти в дом до уборки.

Дом до уборки / Фото: James Kilburn / SWNS

Они сказали хозяйке, что справятся за 16 часов, но на самом деле беспокоились, что времени не хватит, чтобы закончить работу. Джеймс сказал, что дольше всего пара работала на кухне и в ванной – 80% времени. Через 8 часов дом сиял.

Дом после уборки / Фото: James Kilburn/SWNS

"Нам просто нравится видеть хорошие результаты, нам нравится работать и устанавливать хорошие отношения с нашими клиентами", – поделилась пара.

Дом после уборки / Фото: James Kilburn/SWNS

Напомним, самолет совершил срочное приземление из-за разбрасывающей деньги пары. Сначала пара ссорилась с экипажем самолета, а затем между собой.

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