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Женщина 2700 раз позвонила в полицию: что произошло и чем все закончилось

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
865
Время на прочтение
1 мин
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Женщина 2700 раз позвонила в полицию: что произошло и чем все закончилось

Женщина 2700 раз позвонила в экстренные службы / Фото: Unsplash

Она призналась, почему так поступала.

В Японии женщина более 2761 раз позвонила в полицию, пожарную часть и другие экстренные службы.

Об этом пишет Metro.

Как оказалось, 51-летней Нироко Хатагами было одиноко.

Японка звонила как со своего мобильного, так и из других мест по соседству в течение как минимум двух лет и девяти месяцев в период с августа 2020 года по май 2023 года.

Нироко жаловалась на боли в животе, передозировку наркотиками, боли в ногах и другие симптомы. Но когда приезжали местные службы, она отказывалась от медицинской помощи, утверждая, что ничего не знала о звонках.

Пожарная служба Мацудо, которой в конце концов надоела женщина, 20 июня подала жалобу в полицию. Ее арестовали.

Она призналась, что хотела, чтобы кто-то ее выслушал и уделил внимание.

Напомним, в Нигерии мужчина пытался неделю плакать, чтобы побить мировой рекорд. В результате он заявил, что ослеп.

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Дата публикации
Просмотры
865
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