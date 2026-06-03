Женщина 30 лет не выходила из своей квартиры: последствия шокируют

Женщина 30 лет не выходила из квартиры / © Freepik

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В Кракове, Польша, 50-летняя Магдалена 30 лет не выходила из квартиры. Женщину удалось госпитализировать после мольбы ее матери о помощи.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Загадочные записки с просьбой о помощи

Однажды жители дома начали находить на балконах записки и сообщения с тревожными словами. В них содержались короткие призывы о помощи и информация о дочери одной из жительниц дома.

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Поначалу вмешательства не принесли прорыва. Лишь когда пожилая женщина лично попросила соседей о поддержке, выяснилось, что в квартире все еще находится ее дочь, состояние здоровья которой стремительно ухудшалось.

После очередного сообщения в квартиру вошли работники социальной помощи. По словам служб, отец женщины сначала не хотел открывать одну из комнат. Внутри находилась 50-летняя Магдалена.

Как следует из выводов репортеров программы «Uwaga» телеканала TVN, женщина в течение многих лет не вела нормальной социальной жизни, не работала и имела ограниченный доступ к медицинской помощи.

Женщина была в тяжелом состоянии

По неофициальной информации, состояние здоровья Магдалены было очень тяжелым. Женщина, как сообщается, страдала от сильной боли и нуждалась в немедленной медицинской помощи.

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После доставки в больницу ей сделали срочную операцию на брюшной полости. Представители краковского MOPS подтверждают, что остаются с ней на связи, и отмечают, что сейчас самое важное — обеспечить ей покой и выздоровление.

Прокуратура расследует возможные случаи халатности

Сейчас делом занимаются полиция и прокуратура.

Следователи анализируют, могли ли в течение лет иметь место халатности в отношении женщины. Производство ведется по факту жестокого обращения с лицом, которое является беспомощным из-за своего психического или физического состояния.

В то же время службы заявляют, что будут прилагать усилия для улучшения условий жизни Магдалены и обеспечения ее необходимой поддержкой.

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Напомним, в Польше задержали мужчину, который убеждал женщин, что у них онкология. Он «лечил» их интимом и выманивал деньги

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