Женщина 35 лет назад дала клятву оставаться девственной и переехала в пустыню: как она живет (фото)

Женщина живет в албанской пустыне после того, как поклялась оставаться девственной на всю жизнь.

Об этом она рассказала Express.

Дуни дала обет безбрачия около 35 лет назад, в результате чего она навсегда отказалась от секса. Стать "буррнешей", как их называют по-албански, также означало, что Дуни взяла на себя обязательство "жить как мужчина".

58-летняя Дуни не идентифицирует себя как трансгендер, но ее клятва означает, что она носит мужскую одежду и постриглась, а также отказывается от полового акта. Но прежде чем она дала обещание, Дуне, которой тогда было 23 года, отклонила ошеломляющие 15 предложений руки и сердца.

Дуни / Фото: Jonathan Buckmaster

"У меня было много вариантов", – сказала Дуни. "Но я хотела быть свободной и чувствовать себя другой. У меня была такая возможность, потому что мой отец был очень образованным и беспристрастным, поэтому я смогла остаться незамужней. Я говорила всем своим братьям и сестрам: "Не женитесь слишком быстро. Наслаждайтесь жизнью".

Дуни стала буррнешей после смерти ее отца, когда у нее были маленькие братья и сестры, о которых нужно было заботиться. Она сказала, что потерять отца означало либо выйти замуж за кого-то другого, либо принять обет и иметь возможность служить своей семье, а не чужой.

Дуни / Фото: Jonathan Buckmaster

Это также сделало ее главой семьи и означало, что она могла зарабатывать деньги. Теперь, живя в Лепуше – поселении в сельской местности на севере Албании – она поселилась в отдаленном шале в компании только своего домашнего любимца эльзасской породы. Она также является большой поклонницей сборной Италии по футболу.

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Возможно, ее образ жизни не всем нравится, но Дуни добавила, что никогда не была заинтересована в том, чтобы выйти замуж.

"Я просто говорила: "Нет, нет, нет, мне все равно, кто этот парень". Разные семьи приходили в наш семейный дом. Я всегда говорила "нет". Я была очень сильной, поэтому большинство ребят боялись меня, даже сегодня они боятся меня", — добавила она.

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