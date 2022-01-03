Женщина 4 года не может заснуть из-за редкого заболевания: она рассказала о катастрофических последствиях

Женщина 4 года не может заснуть из-за редкого заболевания: она рассказала о катастрофических последствиях

Женщина говорит, что она мечтает о нормальном сне.

В Великобритании 39-летняя женщина уже 4 года не может нормально уснуть из-за редкого заболевания, называемого сомнифобией. Она рассказала, что из-за потери сна постоянно чувствует себя уставшей и теряет память.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Раньше женщина не страдала из-за бессонницы

Жительница Лондона Малгожата Сливинска рассказала, что раньше у нее был крепкий сон и она никогда не страдала из-за бессонницы. Однако все изменилось в 2017 году. Тогда она с семьей вернулась с отдыха и впервые не смогла уснуть. Малгожата утверждает, что в тот день она чувствовала себя плохо и надеялась на следующую ночь выспаться, но тогда снова все повторилось.

Потратила все сбережения на лечение болезни

После того, как женщина не спала три недели, она обратилась к медикам. Те ей порекомендовали легкое снотворное и отдых перед сном. Однако это не действовало. Тогда женщина принялась пить другое снотворное. Только после этого ей удавалось несколько часов поспать, однако лекарство вызывало зависимость.

Малгожата Сливинская утверждает, что она израсходовала все свои сбережения, чтобы вернуть сон: ходила на массаж, терапию к психологам и даже воспользовалась гипнозом. Однако после процедур ей удавалось поспать всего один раз в неделю.

На фото Малгожата Сливинска / thesun.co.uk

Из-за отсутствия сна женщина теряет память и страдает из-за панических атак.

Женщина говорит, что отсутствие сна привело к катастрофическим последствиям для ее организма: она потеряла работоспособность, у не было сил даже на то, чтобы помыть посуду. Также у нее начались панические атаки.

"Меня постоянно болит голова, глаза пекут так, что мне кажется, что они горят. У меня почти исчезла кратковременная память, я часто плачу без причин. Ночью я ложусь в постель для того, чтобы тело просто отдохнуло", — говорит Малгожата Сливинская.

Женщина продолжает лечение и мечтает о полноценном сне

39-летняя женщина говорит, что благодаря сыну и мужу ей проще переносить заболевание, поскольку они ее поддерживают и помогают.

"Когда я большую часть дня была, как зомби, то мой муж стал кормильцем семьи. А 14-летний сын вынужден убирать дома и мыть посуду, потому что есть такие дни, когда я из-за истощенности не могу встать с дивана", — говорит женщина.

После того, как у женщины диагностировали сомнифобию и начали лечение, Малгожата рассказывает, что ей удается спать 2-3 раза в неделю. Женщина говорит, что она пытается ходить по 10 тысяч шагов в день, также нашла работу. Малгожата добавляет, что она продолжает лечение и мечтает о сне, который длился бы по 7-8 часов в сутки.

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