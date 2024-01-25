Женщина, 5 лет одержимая метамфетамином, изменилась до неузнаваемости: ее история и фото

Бывшая наркоманка, использовавшая запрещенные вещества, чтобы "избавиться от проблем", подробно рассказала о своей ошеломляющей трансформации.

Об этом пишет nypost.com.

Эмма Корлетт из Окленда, Новая Зеландия, была зависима от метамфетамина в течение пяти лет. Она призналась, что использовала наркотик, чтобы справиться с рядом тяжелых обстоятельств, в частности с депрессией, расстройством пищевого поведения и жестокими отношениями.

Теперь 34-летняя женщина смогла исключить "демонический наркотик" из своей жизни и, документируя свой путь к выздоровлению, собрала поклонников на Facebook.

"В худшем случае у меня не было ничего. Я потеряла семью из-за своей зависимости, я проводила время с людьми, которые, как я теперь понимаю, не были моими друзьями, но в то время они были всем, что я имела", – сказала она New Zealand Herald. "Я постоянно была в токсичных отношениях – не один раз, а трижды. Я не чувствовала, что имею какую-то ценность. Оглядываясь назад, я была в ужасном положении из-за наихудшей части моей зависимости".

Эмма Корлетт / Фото: Facebook

Эмма, которая имела двоих детей 14 и 10 лет, сказала, что, хотя ей "нравилось" быть мамой, зависимость отняла ее от них, и она была бессильна против этого.

"Я так много пропустила. Мне и им очень повезло, что в их жизни так много людей, которые любили их и заботились о них, и я так благодарна всем", — сказала она. "Но для меня, при моей зависимости, не видеть их было очень тяжело".

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Однако каждый день, когда Эмма подсела на наркотик класса А, она говорила, что очень хочет быть свободной.

"Моя жизнь шла не так, как я ожидала, потому что я подверглась этой зависимости, которую мне пришлось изменить", – написала она в эмоциональном сообщении на Facebook. "Этот демонический наркотик заставил меня тратить на него каждый доллар каждую неделю, оставив меня нищей. Я использовала людей, грабила их, воровала, продавала/обменивала свое имущество, врывалась в старые дома и делала вещи, которые были не в моем характере".

В конце концов, "стыд" стал для Эммы слишком сильным, и в результате она обратилась за помощью к маме.

"Я позвонила маме и сказала, что хочу почиститься, и она сразу же сказала, что поможет. Она связалась с основателем Riders Against Meth Марком Андерсоном и рассказала ему обо мне, и он пришел и забрал меня. Мне также надо было дистанцироваться от людей, с которыми я общалась и которые все еще употребляли наркотики, чтобы выздороветь".

Эмма Корлетт / Фото: Facebook

Когда ей стало лучше, Эмма обратилась за поддержкой к другим выздоравливающим наркозависимым и нашла страницу "Мое большое приключение" в Facebook, которую ведет теперь уже ее парень Франц.

Франц, который также поправляется от наркозависимости, запустил свою страницу, чтобы взять на себя ответственность, и собрал сообщество, которое поддерживало других.

Эмма начала делиться своей историей, что в конце концов привело к тому, что пара встретилась и обнаружила, что у них возникла "мгновенная связь".

Эмма с любимым / Фото: Facebook

Сейчас у пары есть шестимесячный мальчик Вольф, и они живут вместе, оба также зарабатывают на жизнь своими популярными сообществами в Facebook.

"Мне все еще тяжело поверить, что люди хотят услышать мое мнение. Они действительно подписываются на мою страницу", — сказала Эмма. "Но это также требует от меня ответственности, и да, хотя я не считаю себя влиятельным человеком, речь идет о том, чтобы вдохновлять людей, показывать им, что изменения возможны. Жизнь после метамфетамина действительно существует, и я надеюсь, что все наркозависимые будут иметь шанс заново построить свою жизнь, как это сделала я".

Эмма Корлетт / Фото: Facebook

Напомним, ранее мама рассказала о сложной борьбе с зависимостью от внутривенного метамфетамина. В свое время она даже потеряла опеку над детьми.

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