Женщина 5 лет жила с невыносимыми болями в животе – врачи обнаружили причину на УЗИ

В индийском штате Керала 31-летняя К.К. Харшина в течение пяти страдала от невыносимой боли в животе из-за неудачной операции – врачи оставили в ее теле щипцы.

Харшина на протяжении многих лет обращалась к нескольким врачам из-за болей.

Об этом пишет BBC News.

Посторонний предмет в теле женщины обнаружили только в прошлом году во время УЗИ.

Харшина – мать троих детей, все они родились путем кесарева сечения. Двое детей родились в государственной больнице в Тамарассере в районе Кожикоде в 2012 и 2016 годах. Последнюю операцию ей сделали в больнице Государственного медицинского колледжа в районе Кожикоде в 2017 году, когда родился ее сын.

Именно после этой процедуры у женщины начались сильные боли в животе.

"Когда я пожаловалась, врачи сказали, что причина – в трех кесаревых сечениях. Мне также сказали, что многие другие женщины имеют такие же жалобы", — рассказала женщина.

Медицинские щипцы в теле женщины удалось обнаружить только в сентябре 2022 года, когда она сдала анализы на инфекцию мочевого пузыря – сканирование показало, что внутри ее тела есть кусок металла.

Металл оказался щипцами 6,1 см в длину и 5 см в ширину, которыми врачи зажимают сосуды во время операций. Ей сделали еще одну операцию, чтобы удалить инструмент.

Женщина пожаловалась министру здравоохранения штата Винни Джордж, после чего назначили комиссию по расследованию дела.

Больница Государственного медицинского колледжа Кожикоде провела внутреннее расследование. Там заявили, что ни одно хирургическое оборудование не пропало, и упомянули о двух предыдущих операциях женщины.

Расследование департамента здравоохранения также не установило, кто виноват. Отдельное правительственное расследование не смогло отследить происхождение щипцов – обе больницы, где Харшина перенесла операции, не имели записей об инструменте.

Харшина в знак протеста объявила голодовку возле больницы, требуя наказать виновных. Однако лидеры местной оппозиции убедили ее прекратить голодовку, заявив, что это влияет на ее здоровье.

Харшина прекратила голодовку, но продолжает сидеть в знак протеста около больницы.

Напомним, мужчина посетил "Диснейленд" 2995 дней подряд и установил рекорд (фото).

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