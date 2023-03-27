Женщина 58 лет сдавала кровь и установила мировой рекорд: сколько литров она пожертвовала

Она стала донором еще в 22 года.

Жительница канадской провинции Альберта установила мировой рекорд Гиннеса.

80-летняя женщина регулярно сдавала кровь почти 60 лет. Об этом пишет upi.com.

Жозефина Михалюк стала донором в 1965 году, когда ей было 22 года. За все время она сдала 203 единицы крови. Единица крови – это примерно 470 мл. Она пожертвовала около 95 литров.

По словам женщины, на первую сдачу крови ее уговорила сестра.

"Я решила приобщиться к ней и это стало началом", – поделилась Жозефина.

Ее группа крови (I+) пользуется спросом. Михалюк радует мысль о том, что ее кровь помогает другим людям: "Я чувствую, что мне есть что отдать. Я могу поделиться с людьми, которые в этом нуждаются".

Напомним, новая симуляция виртуальной реальности в Австралии дает людям возможность попробовать, как это умереть. Человек затестил VR и поделился, как все происходит.

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