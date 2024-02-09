Женщина 6 лет прожила с полицейским под прикрытием, который шпионил за ней: история их "любви"

Женщина поделилась шокирующей историей, как прожила с мужчиной, который оказался полицейским под прикрытием.

Об этом пишет Mirror.

Британец Марк Стоун со своими длинными волосами, татуировками и пирсингом выглядел как защитник окружающей среды, но под своей крутой внешностью он скрывал темную тайну.

Его настоящее имя было Марк Кеннеди, и на самом деле он был полицейским, которого в 2003 году отправили жить вместе с группой активистов-экологов и шпионить за ними, передавая их секреты своему полицейскому начальству и МИ-5.

Во время своей службы он якобы занимался сексом примерно с 10 другими женщинами. Он был с одной женщиной шесть лет, прежде чем она обнаружила паспорт на его настоящее имя.

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Когда в октябре в 2010 году его разоблачили после семи лет работы под прикрытием, это был случай, потрясший нацию. Люди удивлялись, почему полицейскому заплатили за то, чтобы он лгал этим активистам, многие из которых не сделали ничего криминального. И что еще хуже, чем ему, по-видимому, под ложным предлогом позволили завязать ряд долгосрочных отношений с некоторыми женщинами общества.

Пытаясь найти свои очки, Лиза (имя изменено) наткнулась на паспорт своего партнера и улыбнулась о себе, думая, что воспользуется возможностью, чтобы украдкой взглянуть на его фотографию. Но ее улыбка вскоре сменилась шоком, когда она заметила, что в его паспорте было другое имя Марк Кеннеди, а не Марк Стоун. Она начала спрашивать, был ли ее шестилетний партнер тем мужчиной, каким она его считала.

"Я перестала ясно видеть", — вспомнила Лиза. "Мы были в отпуске в Альпах, и мне казалось, что горы плывут – я чувствовала, что теряю представление о реальности. Я начала искать немного больше информации и нашла телефон, в котором осталось мало батареи, но там были сообщения от двух детей, которые называли его папой. Вы не можете быть в отношениях с кем-то в течение шести лет и узнать, что у него есть дети, о которых вы не знали – это ненормально".

В то время как Марк Кеннеди, как утверждается, имел ряд отношений во время своей работы как полицейский под прикрытием, Лиза говорит, что она была его давней партнершей, и они были безумно влюблены. Оглядываясь назад, Лиза говорит, что иногда у нее действительно были сомнения, но его очевидная ложь была настолько убедительной, что всегда удавалось ее отговорить. Когда через несколько месяцев после поездки в Альпы в его фургоне вопросы снова всплыли в ее голове, она решила продолжить расследование.

"Когда он вернулся на работу, я внезапно осталась сама и у меня появилось время подумать", – поделилась она. "Я пошла навестить друга, который именно занимался исследованием предков, и я помню, как спросила его: "Можешь ли ты найти кого-нибудь?". Поиски не нашли ничего для Марка Стоуна, но когда искали Марка Кеннеди, он нашел свидетельства о рождении обоих его детей, у которых отмечено, что их отец работал офицером полиции.

Он всегда говорил ей, что он техник по веревочному доступу, поэтому новость о том, что он офицер лондонской столичной полиции, шокировала Лизу до глубины души.

"Я была в него совершенно влюблена", – рассказала она. "То, что я узнала, что он был офицером полиции, перевернуло все. Было такое чувство, будто раздался взрыв – с тех пор все изменилось. Это вырывает дно из вашего мира".

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К сожалению, не только Лиза якобы была убита горем из-за лжи Марка. Кейт Уилсон встречалась с ним два года и отказалась от своего права на анонимность, когда в 2018 году подала в суд на полицию, заявив, что они нарушили ее права человека, позволив Марку вступать с ней в сексуальные отношения, скрывая при этом кем он был на самом деле.

В январе в 2022 году следственный трибунал признал его действия "злоупотреблением высшего порядка" и что он "грубо унизил ее".

Трибунал установил, что Кеннеди "вторгся в суть ее частной жизни", "нанес ей душевные страдания" и "вмешался в ее сексуальную автономию", продемонстрировав "глубокое отсутствие уважения" к ее "телесной неприкосновенности и человеческому достоинству". Ей была присуждена компенсация в размере 229 000 фунтов стерлингов, но более 13 лет его бывшие возлюбленные и друзья все еще борются за правду.

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Марк Кеннеди еще должен рассказать свою версию истории публичному расследованию, которое должно завершиться в 2026 году. Но в 2011-м он сказал The Guardian, что просто выполнял свою работу. "Моя роль заключалась в сборе разведывательных данных, чтобы можно было провести должную полицейскую деятельность", — сказал он. "Я лгал, потому что лгать было моей работой. Я не нечестный человек. Мне пришлось врать, кем был Марк Стоун и откуда он, чтобы это было правдой".

Но женщины, которые, очевидно, влюбились в него, говорят, что вступление в сексуальные отношения с теми, за кем он шпионил, было неэтично.

"Уже 12 лет мы боремся за то, чтобы раскрыть правду и достичь справедливости", — сказала Элеанор Фейрбрейда, также имевшая короткие отношения с Кеннеди. "Сначала я испытала стыд, а потом страх после того, как у меня проникли таким образом. Что-то подобное нужно долго преодолевать — это личная измена, и она оставляет большую тень, нависающую над вашей жизнью. Этого не должно происходить в функциональной демократии – правительство посылает шпионов, чтобы проникнуть в жизнь активистов".

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