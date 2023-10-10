Женщина 6 недель пила 2,7 л воды каждый день, чтобы улучшить кожу: результат ее расстроил (фото)

Она рассказала, как эксперимент повлиял на ее лицо.

Женщина ради эксперимента решила пить больше воды и посмотреть, как это повлияет на ее лицо.

Об этом пишет Newsweek.

Она отметила, что ее организм постоянно обезвожен. Обычно она пьет только кофе и чай, а чистую воду употребляет только во время тренировки. Это сказалось на ее коже – она стала сухой и неэластичной.

Она решила выпивать 2,7 литра воды в день в течение шести недель и документировать результаты.

Женщина ради эксперимента над кожей пила 2,7 л воды каждый день / Фото: newsweek.com

Сначала 32-летняя женщина пошла в клинику и сделала 3D-сканирование лица.

"Несмотря на строгий режим ухода за кожей, я пью недостаточно воды и стараюсь проводить как можно больше времени на открытом воздухе в течение всего года, часто забывая наносить солнцезащитный крем, поэтому я не была слишком оптимистичной по поводу результатов", — прокомментировала она.

Результаты показали, что на ее лице были некоторые повреждения от солнца, чего следовало ожидать из-за отсутствия солнцезащитного крема, а также несколько морщин вокруг глаз. С текстурой ее кожи было все хорошо, а поры вокруг носа и Т-зоны немного расширены. Предварительное сканирование показало, что возраст ее кожи составляет 29 лет, что на три года моложе ее фактического возраста.

3D-сканирование лица до эксперимента / Фото: newsweek.com

Женщина поделилась, что на третью неделю она почти научилась не забывать пить воду.

"Я обнаружила, что будильники на телефоне через разные промежутки времени в течение дня помогают мне контролировать себя и гарантировать, что мне не придется выпивать все за один раз, потому что я забыла об этом раньше. Несмотря на это, я должна признать, что к этому моменту вода мне уже немного надоела. Я начала немного оживлять воду, добавляя свежий лайм или лимон, возможно, немного мяты, просто чтобы было интереснее. Еще я заметила, что до третьей недели я действительно чувствовала жажду и потребность в воде, потому что мое тело начало функционировать по-новому", – вспомнила она.

Если шесть недель спустя женщина не заметила огромную разницу в состоянии своей кожи, то в самочувствии произошли значительные изменения. Она начала просыпаться раньше и чувствовать себя лучше утром. Также она заметила меньшую сухость глаз.

После шести недель женщина вернулась в клинику для еще одного сканирования, чтобы увидеть, как эксперимент повлиял на ее кожу.

Кожа до и после эксперимента / Фото: newsweek.com

Впрочем, она была в шоке, когда узнала, что состояние кожи ухудшилось.

"Врач сказал мне, что, несмотря на незначительное улучшение внешнего вида моих морщин, текстура моей кожи была "значительно хуже", а мои поры были "значительно больше", — поделилась она.

Также оказалось, что за эти шесть недель ее кожа состарилась на 9 лет.

3D-сканирование лица после эксперимента / Фото: newsweek.com

Впрочем, врач предположил, что в течение следующих шести недель ситуация должна улучшиться, поскольку тело должно привыкнуть к более высокому потреблению воды.

Напомним, мужчина 75 дней тестировал антивозрастный образ жизни биохакера Брайана Джонсона. Он подробно рассказал, как это повлияло на него.

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