Женщина 6 недель пила 2,7 л воды каждый день, чтобы улучшить кожу: результат ее расстроил (фото)

Она рассказала, как эксперимент повлиял на ее лицо.
Женщина ради эксперимента решила пить больше воды и посмотреть, как это повлияет на ее лицо.
Об этом пишет Newsweek.
Она отметила, что ее организм постоянно обезвожен. Обычно она пьет только кофе и чай, а чистую воду употребляет только во время тренировки. Это сказалось на ее коже – она стала сухой и неэластичной.
Она решила выпивать 2,7 литра воды в день в течение шести недель и документировать результаты.
Сначала 32-летняя женщина пошла в клинику и сделала 3D-сканирование лица.
"Несмотря на строгий режим ухода за кожей, я пью недостаточно воды и стараюсь проводить как можно больше времени на открытом воздухе в течение всего года, часто забывая наносить солнцезащитный крем, поэтому я не была слишком оптимистичной по поводу результатов", — прокомментировала она.
Результаты показали, что на ее лице были некоторые повреждения от солнца, чего следовало ожидать из-за отсутствия солнцезащитного крема, а также несколько морщин вокруг глаз. С текстурой ее кожи было все хорошо, а поры вокруг носа и Т-зоны немного расширены. Предварительное сканирование показало, что возраст ее кожи составляет 29 лет, что на три года моложе ее фактического возраста.
Женщина поделилась, что на третью неделю она почти научилась не забывать пить воду.
"Я обнаружила, что будильники на телефоне через разные промежутки времени в течение дня помогают мне контролировать себя и гарантировать, что мне не придется выпивать все за один раз, потому что я забыла об этом раньше. Несмотря на это, я должна признать, что к этому моменту вода мне уже немного надоела. Я начала немного оживлять воду, добавляя свежий лайм или лимон, возможно, немного мяты, просто чтобы было интереснее. Еще я заметила, что до третьей недели я действительно чувствовала жажду и потребность в воде, потому что мое тело начало функционировать по-новому", – вспомнила она.
Если шесть недель спустя женщина не заметила огромную разницу в состоянии своей кожи, то в самочувствии произошли значительные изменения. Она начала просыпаться раньше и чувствовать себя лучше утром. Также она заметила меньшую сухость глаз.
После шести недель женщина вернулась в клинику для еще одного сканирования, чтобы увидеть, как эксперимент повлиял на ее кожу.
Впрочем, она была в шоке, когда узнала, что состояние кожи ухудшилось.
"Врач сказал мне, что, несмотря на незначительное улучшение внешнего вида моих морщин, текстура моей кожи была "значительно хуже", а мои поры были "значительно больше", — поделилась она.
Также оказалось, что за эти шесть недель ее кожа состарилась на 9 лет.
Впрочем, врач предположил, что в течение следующих шести недель ситуация должна улучшиться, поскольку тело должно привыкнуть к более высокому потреблению воды.
Напомним, мужчина 75 дней тестировал антивозрастный образ жизни биохакера Брайана Джонсона. Он подробно рассказал, как это повлияло на него.
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