Женщина 7 лет живет в машине: сколько денег она тратит в месяц (фото)

Американская блогерша, которая последние семь лет живет в своей машине, рассказала, сколько ей обходится это в месяц.

Об этом сообщает The Sun.

Ютубер Хобо Але сравнила свои расходы на жизнь за последние три месяца. Женщина отметила, что одно из преимуществ такого образа жизни – гибкость.

"Если вы ищете цифру того, сколько стоит прожить жизнь в дороге, я просто скажу вам это... Это может стоить столько, сколько вы хотите, потому что существует так много факторов", — сказала Але, добавив, что среди факторов то, как часто находиться в пути, где останавливаться, сколько стоит кемпинг и как и где питаться.

Хобо Але 7 лет живет в машине / Фото: скриншот с видео

В пример она рассказала о поездке с любимым в национальный парк Йеллоустон: вместо того, чтобы разбить палатку в бесплатном месте за пределами парка, они оба решили ради удобства заплатить за место в парке.

За тот месяц общие расходы составили около 1232 долларов на двоих, тогда как в другие месяцы, когда они экономят на кемпинге, они обычно тратят около 896 долларов.

Это значительно дешевле, чем средние цены на аренду без коммунальных услуг, за которые Але и ее бойфренду не придется тратить средства. На общую сумму также влияет страховка автомобиля и медицинское обслуживание.

Хобо добавила, что жизнь в дороге интересна и очень полезна, но важно соответствующим образом планировать бюджет.

Напомним, мама четверни шокировала, сколько денег тратит ежемесячно на детей. У нее также есть трехлетний сын.

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